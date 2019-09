Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Jacques Chirac wahoze ari Perezida w'Ubufaransa imyaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe ikarangwa n'ibibazo bya ruswa, yapfuye kuri uyu wa kane afite imyaka 86 y'amavuko.

Umukwe we yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati: "Perezida Jacques Chirac yapfuye muri iki gitondo akikijwe n'umuryango we, mu mahoro".

Inteko ishingamategeko y'Ubufaransa yafashe umunota wo kumwibuka.

Bwana Chirac yategetse Ubufaransa kuri manda ebyiri ndetse ashyira igihugu cye mu buryo bwo gukoresha ifaranga rimwe rihuriweho i Burayi rya Euro.

Rimwe mu mavugurura ya politike akomeye yakoze, ni ukuvana igihe cya manda ya perezida ku myaka irindwi ikajya kuri itanu.

Yabonywe nk'ishingiro ry'abatari bashyigikiye ko urugaga rw'amahanga arangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika atera Iraq mu mwaka wa 2003.

Yahamwe n'ibyaha bya ruswa

Yabaye Perezida guhera mu mwaka wa 1995 kugera mu mwaka wa 2007, kuva icyo gihe ubuzima bwe bukomeza kuba bubi.

Yanabaye Minisitiri w'intebe, ariko aza kugorwa n'urukurikirane rw'ibibazo bya ruswa.

Mu mwaka wa 2011, urukiko rwamuhamije icyaha cyo kunyereza umutungo wa rubanda ubwo yari umukuru w'umurwa mukuru Paris.

Mu mwaka wa 2005 yarwaye indwara y'imitsi yo mu bwonko, nuko no mu mwaka wa 2014 umugore we Bernadette avuga ko umugabo we atazongera kugira icyo avugira mu ruhame avuga ko afite ibibazo byo kwibuka, nkuko bivugwa n'ibitangazamakuru byo mu Bufaransa.

Yabaye Perezida wa kabiri w'Ubufaransa umaze igihe kirekire ku butegetsi nyuma y'intambara, inyuma y'uwamubanjirije François Mitterrand.

Yavutse mu mwaka wa 1932, se akaba yari umukuru wa banki waje kuba umuyobozi mukuru wa kompanyi ikora indege ya Dassault.