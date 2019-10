Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Icyo cyapa cyo kumuha icyubahiro ni cyo cya mbere ahawe n'ikigo English Heritage

Umuhanzi wamamaye mu njyana ya Reggae Bob Marley yaraye ahawe icyubahiro n'ikigo English Heritage ku nzu yabayemo y'i London mu Bwongereza ubwo yari amaze gufata amajwi y'umuzingo w'indirimbo ze wa Exodus.

Icyapa cy'ubururu kigaragaza aho Marley yabaye n'itsinda ry'abaririmbyi rye rya Wailers mu mwaka wa 1977 cyashyizwe ku muhanda wa 42 Oakley Street, mu gace k'ahitwa Chelsea.

Bibaye nyuma y'igikorwa cyo gutahura ahandi hantu hagiye haturwa n'abakomeye bo mu bwoko bwa ba nyamucye.

Umuzingo w'indirimbo wa Exodus wa Marley n'itsinda ry'abaririmbyi rye rya Wailers urimo indirimbo zakunzwe nka Jamming, Three Little Birds na One Love.

Icyo cyapa cyari cyaratinze gushyirwaho kuko Bob Marley atari yanditswe mu bubiko bwa nimero za telefone cyangwa ku rutonde rw'abatora.

Marley kandi yatanze aho atuye hatariho ubwo yatabwaga muri yombi kubera urumogi mu mwaka wa 1977, mu kuyobya uburari polisi ngo itajya gusaka ibiyobyabwenge muri iyo nzu ye yari Oakley.

Ikigo English Heritage cyemeje ko iyo nzu yari icyicaro gikuru cy'itsinda ry'abaririmbyi be ndetse ikaba n'aho yabaga h'ibanze, nkuko amakuru yo muri iki gihe abivuga.

Benjamin Zephaniah yavuze ko umuziki wa Marley "wavuye ku kirwa gito cyo muri Caraïbes nuko ususurutsa isi"

Mu mwaka wa 2015, ikigo English Heritage cyita ku kubungabunga inyubako n'ahantu ndangamurage harenga 400 mu Bwongereza hose.

Iki kigo cyashyizeho itsinda ryo kongera gukora iperereza ku hantu hagiye haturwa n'abantu bakomeye bo mu bwoko bwa ba nyamucye.

Mu byapa birenga 900 biri mu murwa mukuru London, ibingana na 4% gusa ni byo bigaragaza abirabura n'abakomoka muri Aziya.

Ubwo yari i London, Bob Marley yarangije gufata amajwi muri studio y'umuzingo w'indirimbo wa Exodus, urimo indirimbo nka Jamming, Three Little Birds na One Love

Ibyapa by'ibara ry'ubururu ni ibyo kuzirikana isano iri hagati y'ahantu n'umuntu ufatwa nk'"indashyikirwa" mu byo yakoraga.

Ibyo yakoze bikwiye kuba byarageze ku "kintu kidasanzwe cyatumye amenyekana muri rubanda", kandi akagomba kuba amaze nibura imyaka 20 apfuye.

Abandi bahanzi bahawe icyo cyubahiro barimo nka John Lennon, Freddie Mercury na Mozart.

Umwanditsi w'umurasta akaba n'umusizi ('poète') Benjamin Zephaniah ni we washyize ku mugaragaro icyo cyapa ku munsi w'ejo ku wa kabiri.

Bwana Zephaniah yagize ati: "Biragoye cyane kuvuga icyo Bob Marley yari kuvuga kijyanye n'iki cyapa, ariko rimwe yigeze rwose kuvuga ati, 'Baho k'ubwawe, uzapfa ntacyo usize, beraho abandi, bizatuma wongera kubaho nanone', rero ndabizi neza ko yari kuvuga ko ibi [bikozwe] ari ukubera abantu be n'umuziki we".

Umunyamateka akaba n'umunyamakuru David Olusoga yagize ati: "Arenze kuba umunyamuziki w'umuhanga, yabaye ikirango cy'umuco aba inkomarume ku bandi bahanzi b'abirabura".