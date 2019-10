Ihohoterwa ryo kuri interineti: "Nabanje kwitwa uw'uburanga utsindagiye mu mashusho y'imibonano mpuzabitsina nza gutuma hajyaho itegeko rihana ibyaha bikorerwa kuri interineti."

Uwufise ububasha kw’isanamu Olimpia Coral Melo Cruz Image caption Olimpia yagiye mu bihe by'ubwigunge agerageza no kwiyahura inshuro eshatu igihe amashusho yamwerekanaga yambaye ubusa yajyaga kuri interineti

Olimpia yari afite imyaka 18 igihe amashusho y'ubwambure bwe yakwirakwizwaga ku mbuga nkoranyambaga atabitangiye uruhushya, bigahungabanya ubuzima bwe.

Ayo mashusho yari yafashwe n'umukunzi we bamaranye imyaka itandatu bakundana ariko Olimpia ni we wenyine wagaragaye muri ayo mashusho. Yari yafashwe kugira ngo abe ayabo bonyine. Umuhungu w'inshuti ye ahakana ko ari we wayakwirakwije.

Nyuma y'uko iyo videwo isohoka, Olimpia yamenyekanye nka "the hot chubby one", ugenekereke ni nka "uw'uburanga utsindagiye".

Yagiye mu bihe bikomeye by'ubwigunge amara amezi umunani adashobora gusohoka mu nzu ye agerageza no kwiyahura inshuro eshatu.

Ariko uko igihe cyagiye gihita, yaje kumva ko atari we uri mu ikosa, ko ahubwo yakorewe icyaha.

Bityo ahinduka impirimbanyi anandika itegeko rya mbere rihana ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikorewe kuri interineti muri Mexike ndetse iryo tegeko ryiswe "the Olimpia law" rimwitiriwe.

Dore inkuru ye avuga uko byamugendekeye.

Igihe nari mfite imyaka 18 nafashe amashusho nkora imibonano n'umuhungu w'inshuti yanjye y'imyaka itandatu.

Sinzi ukuntu iyo videwo, ingaragaza nambaye ubusa ariko ntiyerekane iyo nshuti yanjye, yaje kugera ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp.

Abantu batangiye kumvuga. Naho uwo muhungu w'inshuti yanjye arahakana yemeza ko atari we uri muri iyo videwo, kubera isoni.

Abantu rero bahise batangira gushakisha bafora uwo twaryamanye.

Ikinyamakuru cyaho cyasohoye inkuru iri ku rupapuro rwa mbere kivuga ko mbere nari umukobwa ufite ejo hazaza heza, ariko ubu isura yanjye yangijwe ku mbuga nkoranyambaga. Icyo kinyamakuru cyaraguzwe cyane. Binjizaga amafaranga kubera umubiri wanjye.

Buri munsi nabonaga abantu bansaba kuba inshuti zo ku mbuga nkoranyambaga, abagabo bashaka ko turyamana.

Batangiye kunyita umukobwa ukora uburaya wa Huauchinango, bavuga umujyi navukiyemo wo hagati muri Mexique.

Inkuru imaze kuba kimomo, bahise banyita, umukobwa ukora uburaya wa Puebla, noneho bashaka kuvuga igihugu cyose.

Numvise ubuzima bwanjye busa n'uburangiye. Nifungiranye mu nzu yanjye amezi umunani sintinyuke kujya hanze.

Nari muto cyane kandi sinarinzi uwo natabaza cg uko nabwira ikibazo cyanjye abayobozi.

Kandi ikirenzeho, ibyo byose byakozwe mu gihe cy'ikoranabuhanga, ryatumye bisa nkaho ntacyabaye.

Ni gute nari kwirengera kandi arijye wakoze iyo video ubwanjye?

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ubushakashatsi bwerekana ko bibiri bya gatatu by'abagore bari hejuri y'imyaka 15 muri Mexique bahuye na bumwe mu bwoko bw'ihohoterwa

Nagerageje kwiyambura ubuzima inshuro eshatu. Imwe muri zo nari ngiye gusimbuka ikiraro, ku bwamahirwe umuntu w'inshuti anyura aho, ava mu modoka aramvugisha.

Sinzi niba yaramenye ko yarokoye ubuzima bwanjye.

Mama ntiyakoreshaga interineti, ni ukuvuga ko atamenye inkuru yose uko imeze.

Nibwiraga ko bizatwara igihe kirekire kugira ngo abimenye. Namubwiye ko hari ibihuha bivuga kuri videwo, ko ariko atari jyewe.

'Warimo ushimisha umubiri wawe gusa'

Ariko umunsi umwe ari ku cyumweru, umuryango wanjye wose wari wahuriye hamwe mu nzu yacu, ubwo musaza wanjye w'imyaka 14 yinjiraga ajugunya telephone ye hagati yacu twese aravuga ati:

"Ya videwo ya mushiki wanjye irahari koko kandi Olimpia niwe uriho"

Mama yahise atangira kurira.

Wari umunsi mubi mu buzima bwanjye. Nahise ngwa ku birenge bya mama musaba imbabazi ndetse n'umuryango wose. Numvaga nishinja.

Nababwiye ko numva nshaka gupfa, mbasaba kumfasha gupfa.

Ubwo nibwo mama, umugore ukomoka mu muryango w'abasangwabutaka utarigeze arangiza amashuri kandi utazi kwandika yahise antungura.

Yazamuye umutwe wanjye, andeba mu maso, arambwira ati: Twese tubaho. Mubyara wawe, murumuna wawe, ndetse nanjye, turabikora. Itandukaniro ni uko wowe bakubonye ubikora. Ibyo ntibikugira umuntu mubi cyangwa umunyabyaha."

Naratunguwe cyane.

Mama yarakomeje agira ati: Wakoze imibononano nkuko undi wese yabikora, kandi hari ikibigaragaza. Byari kuba akaga iyo uza kuba ari ibintu wibye, cyangwa wishe umuntu, cyangwa guhohotera imbwa."

Ni ubwa mbere nari mbonye ko abagore bashyigikirana. Kandi ko twebwe abagore, twese hamwe, dufite imbaraga.

Ndabizi ko atari abakobwa bose bafite amahirwe yo kugira mama nk'uwanjye, wanshigikiye mu bihe bikomeye nkibyo.

Benshi muri bo batabwa n'imiryango yabo, mu mashuri, za kaminuza, yewe naho bakorera, kubera gukora imibonano mpuzabitsina gusa.

Mama wanjye yahise akuraho umurongo wa interineti n'uwa telefoni mu rugo rwacu.

Yarankingiye andinda isi. Yanyeretse ko mu rugo mfite umutekano.

Ariko hanze abantu bakomezaga kumvuga. Barazaga bagakomanga ku rugi rwanjye bakavuga ko bumvise ibyiyo videwo.

Narabihishaka.

"Bisa nko gufatwa ku ngufu"

Abantu ntibazi ingaruka z'uko kugira nabi. Bigutwara umudendezo wawe, bikabangamira ubuzima bwite, bikagabanya ukwishyira ukizana, ubuzima bwawe.

Kandi urabyemera kuko utekereza ko uri umunyabyaha.

Ni yo mpavu bigoye no kwegera ubutabera.

Buri gihe uko umuntu akanze [ku mbuga nkoranyambaga] agaragaza ko yakunze bene ubwo butumwa, ni ihohotera, ibintu bikomeye.

Buri gihe uko umuntu ashyize ahagaraga ibijyanye n'ubuzima bwite bw'umuntu kandi atabimwemereye, ni nko gufatwa ku ngufu.

Basaga n'abamfashe ku ngufu kuko bakoreshaka umubiri wanjye nta burenganzira babifitiye.

Yego byakoreshwaga ku rwego rw'ikoranabuhanga, ariko wari umubiri wanjye.

Nibwiraga ko ntazongera kuva mu nzu. Nareberaga isi mu idirishya.

Ariko ibintu bibiri ni byo byatumye nsohokamo.

Ku ikubitiro, inshuti yanjye yarampamagaraga irambwira ngo reba ku mbuga z'amakuru zisesereza abandi bagore.

Yatsindagiye agira ati:

"Bityo ukareba ko atari wowe wenyine, ko baserereza abandi kuko babishaka. Uzi kuvuga neza kandi ufite ijwi [ryumvikana]. Ugomba kugira icyo ubikoraho."

Nasanze abagore baseserezwa ku mbuga z'amakuru kuri interineti kubera kugira ibitsicye binini, kubera kuba aba 'blonde' kubera kunanuka cyangwa kubera izindi mpamvu.

'Ibi ntibishoboka'

Ariko icyantangaje cyane kurusha ibindi ni ifoto y'umukobwa wari ufite indwara y'utunyabugingo (chromosomes) turuzuye, mu kizwi nka 'Down Syndrome'. Uwanditse ubutumwa yaravuze ngo, uko asa ntacyo bitwaye, ngo 'ishobora gukoreshwa mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina'.

Icyo ni cyo gihe navuze nti: "ibi ntibishoboka".

Icya kabiri cyatumye mpinduka ni igihe ikinyamakuru cyari cyaransesereje cyasohoye inkuru y'umugore wari wibye imiguro 40 y'nkweto.

Ku bw'amahirwe, igihe nari ndi kureba hanze mu idirishya nabonye uwo mugore ahita.

Yari yambaye ikanzu nziza y'umuhondo yarabagiranaga ku zuba. Buri wese yaramunengaga. N'umuntu wacuruzaga indabo yarazihishe, nk'aho yari kuzumya.

Igitecyerezo cyanjye cya mbere cyari kuvuga ngo, sinzajya hanze, ninjyayo bazankora nka biriya.

Ariko nanone ndibaza: "Niba yaribye kandi akaba ajya hanze atembera mu muhanda, kuki jye ntagenda?"

Natangiye kumva ko ntafite amakosa.

Uwo munsi nahise njya ku butegetsi gutanga ikirego.

'Ingorane ya kabiri'

Ariko n'ubwo nari nakorewe icyaha ngerageza kugera ku bucamanza, ingorane ya kabiri yaravutse.

Umupolisi wamfashaga yansabye kureba ayo mashusho. Amaze kuyareba araturika araseka.

Yari arimo kwishimira amashusho yanjye mu maso yanjye.

Noneho ati: " Ntiwari wasinze, ntiwari wahawe ibiyobyabwenge, nta wagufashe ku ngufu. Nta cyaha gihanwa n'igitabo cy'amategeko kiri hano."

Navuye mu nyubako ndakaye cyane.

Iryo joro nasinziriye ntekereza ibyambayeho, mbyuka ntekereza nti: "Ushatse kuvuga iki ko nta cyaha gihari?"

Natangiye gushakisha abandi bakobwa berekaywe kuri interineti.

Nabasobanuriye ko ntazi uko icyo cyaha cyitwa, ko ntazi neza icyo tugiye gukora, ariko ko tugomba kugira icyo dukora.

Buhoro buhoro ibintu byatangiye gusobanuka. Twanditse umushinga w'itegeko muri leta ya Puebla.

Abantu benshi bangiriye inama yo kureka iyo nkuru. Ariko ibyo byari bisobanuye kwemera gutsindwa.

Buri wese yari azi uwo ndi we ndetse n'uko umubiri wanjye uteye.

Icyo nari gukora nticyari kumpa ubucamanza, kubera ko ibyari byakozwe [gufata amashusho y'imibonano] ntibyari guhinduka.

Ariko natekereje ku bakobwa bose bahura n'ibi bibazo--abakobwa bose bashobora kuba batekereza kwiyahura nk'uko nanjye byigeze kumbaho.

Umushinga w'itegeko rya mbere witiriwe intego yaryo yo guhangana n'ibyaha bishingiye ku gitsina bikorerwa kuri interineti. Watangajwe bwa mbere mu ruhame mu biro by'umuyobozi w'akarere ka Puebla.

Maze kwinjira mu ngoro buri wese yatangiye guhwihwisa.

Byari mu kwezi kwa Gatatu 2014. Nari mfite imyaka 19 gusa.

Uwufise ububasha kw’isanamu Frente Nacional para la Sororidad Image caption Icyapa cyanditseho amagambo asobanura ngo "ibibera kuri mirongo mpuzabantu idafatika, ni ukuri mu buzima busanzwe" imwe mu nsanganyamatsiko zakoreshejwe mu itegeko.

Nababwiye ko ndi Olimpia, "utsindagiye wo muri Huauchinango".

Nababwiye kuri ayo mashusho yanjye kandi mbasobanurira ko hari n'abandi bagore bahura n'iri hohoterwa.

Naberetse uduce tw'amashusho nafashe y'ubutumwa bwari kuri interineti ndetse mbereka ko bamwe mu barimo bagira uruhare muri icyo kiganiro cy'umushinga w'itegeko bari barakunze ayo mashusho ku mbuga nkoranyambaga.

Ndababwira nti:

"Ni mwe muri abanyabyaha, si jye"

Sintewe isoni no kugira amabere abiri. Singitewe isoni no gusobanura iby'imibonano mpuzabitsina.

Icyo gihe cyanteye imbaraga cyane.

Nyuma, urukuta rwa Facebook rwari rwasakaje amashusho yanjye rwarafunzwe. Baravuga ngo ni ukubera "umugore w'ingare".

Ariko hari hakiri inzira ndende.

Umwe mu badepite yavuze ko atakwemera gushyigikira umushinga w'itegeko kubera ko byaba ari nko gushyigikira "uburaya".

Uwufise ububasha kw’isanamu Frente Nacional para la Sororidad Image caption Nyuma y'impaka zamaze imyaka myinshi, itegeko ryaratowe muri Puebla muri 2018. Kuva icyo gihe ryanatowe mu zindi leta 11 kuri 32 zo muri Mexique

Umushinga wabaye itegeko muri 2018.

Itegeko rihana umuntu wese usakaza amashusho y'imbamutima kuri interineti nta burenganzira. Rinahana kandi gusesereza bishingiye ku gitsina bikorerwa kuri interineti.

Hanyuma rero, rikanasaba ko hafatwa ingamba zo gusobanurira abantu iby'icyo cyaha.

Nk'urugero, abanya Mexique benshi bizera ko, kwandikirana ubutumwa burimo amagambo ashingiye ku mibonano mpuzabitsina [exting] ari icyaha. Ariko baribeshya. Kwandikirana ubutumwa bureshya imibonano mpuzabitsina ni uburenganzira. Icyaha ni ukubukwirakwiza mu bandi nty burenganzira.

Inzego z'ubutegetsi n'ibigo bigomba gusobanurira urubyiruko uburyo rwagira ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina buzira umuze kuri interineti, zaba zibishaka cyangwa zitabishaka.

Nyuma y'impaka zamaze imyaka myinshi, itegeko ryaratowe muri Puebla. Kuva icyo gihe ryanatowe mu zindi leta zigera kuri 11 zo muri Mexique.

'Abagore bashaka kugira umutekano kuri interineti'

Ubu ni ubutumwa bwo guharanira ikintu kirenze itegeko. Turashaka guhugura abantu, kurunda ndetse no guca iri hohotera. Abagore barashaka kugira umutekano kuri interineti. Ibyo bigomba gusobanuka.

Itsinda ry'abagore, twashinze urubuga twise "National Front for Sorority, rusuzuma ibibazo nk'ibyo ndetse no kwereka abakorerwa ibyaha ko atari bo bonyine.

Tugerageza guha abagore imbaraga zo kwirinda ibyaha bikorerwa kuri interineti.

Itegeko ryaje kumenyaekana nka "Olimpia Law" nyuma y'uko umunyamakuru yaryise gutyo mu nkuru yanditse.

Nabanje guseka, ariko nza kubona ko kuri jye byari birenze kunshimira gusa. Byari bigamije kubaka.

Sinkiri "wa wundi utsindagiye". Izina ryanjye risanishwa n'itegeko rihana ibyaha bikorerwa kuri interineti.