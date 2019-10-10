Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Turukiya yagabye igitero ku butaka bugenzurwa n'abarwanyi b'aba-Kurdes mu majyaruguru ya Syria

Leta Zunze Ubumwe z'Amerika "ntizigeze ziha uruhushya" Turukiya rwo gutera mu majyaruguru ya Syria, nkuko bivugwa n'umunyamabanga wa leta y'Amerika, Mike Pompeo.

Bwana Pompeo yashyigikiye icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo gukura ingabo z'Amerika mu karere k'umupaka wa Syria na Turkiya - icyemezo cyamaganwe muri Amerika no mu mahanga.

Ubu Turukiya yagabye igitero ku butaka bugenzurwa n'abarwanyi b'aba-Kurdes.

Perezida Recep Tayyip Erdogan yavuze ko ikigambiriwe ari "ukubuza ko habaho umuhora w'abakora iterabwoba" ku mupaka wayo.

Ingabo za Turukiya zivuga ko zifite umugambi wo gushyiraho "ahantu hatekanye" hatarangwa abarwanyi b'aba-Kurdes, hakazajya hanakirirwa impunzi z'Abanya-Syria.

Mu kiganiro na televiziyo PBS yo muri Amerika, Bwana Pompeo yongeyeho ko Turukiya ifite "impungenge z'umutekano zumvikana" ndetse n'ibyago by'iterabwoba mu majyepfo yayo".

Yavuze ko amakuru yuko Amerika yemereye Turukiya kugaba igitero muri Syria "atari yo".

Mu itangazo yasohoye mbere yaho, Bwana Trump yari yakangishije "gusenya burundu" ubukungu bwa Turukiya iramutse "irengereye".

Yavuze ko Amerika idashyigikiye "iki gitero", ko kukigaba ari "igitekerezo kibi".

Yongeyeho ati: "Nubwo tuvuga ibyo byose ariko, dukunda aba-Kurdes".

Abanenga icyo gitero cya Turukiya bavuga ko gishobora gutuma abaturage b'aba-Kurdes bo mu majyaruguru ya Syria bakorerwa itsembabwoko,

Ibi bikanatuma umutwe wiyita leta ya kisilamu (Islamic State, IS) wongera kuzanzamuka.

Abarwanyi b'aba-Kurdes basezeranyije ko bazahangana n'igitero cya Turukiya ndetse bamaze no gukozanyaho n'ingabo zayo.

Aba-Kurdes bafashije mu gutsinda abarwanyi ba IS muri Syria ndetse bari ab'ib'ingenzi mu bafatanyije n'Amerika muri urwo rugamba.

Ubu abarwanyi b'aba-Kurdes bacunga abarwanyi b'umutwe ba IS n'abo mu miryango yabo bose hamwe babarirwa mu bihumbi, bari mu magereza n'inkambi mu turere aba-Kurdes bagenzura.

Ntibizwi niba bazakomeza kubacunga igihe urugamba rwaba rugeze mu mahina.