Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Imijyi yo mu majyaruguru ya Syria iri kuraswaho n'indege z'intambara ndetse n'imbunda za rutura z'igisirikare cya Turukiya

Hari kwiyongera igitutu muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika cyo kubuza Turukiya gukomeza ibitero byayo mu duce tugenzurwa n'abarwanyi b'aba-Kurdes muri Syria.

Mark Esper, umunyamabanga w'ibiro bikuru by'ingabo z'Amerika, yaburiye Turukiya ku "ngaruka zikomeye", mu gihe Steven Mnuchin, umunyamabanga w'ibiro by'imari by'Amerika, yavuze ko Turukiya ishobora gufatirwa ibihano bishya mu bukungu.

Icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo gukura ingabo z'Amerika muri Syria, urebye ni cyo cyatumye Turukiya iboneraho kugaba ibyo bitero.

Yavuze ko yifuza ko Amerika iyobora ibiganiro by'agahenge hagati ya Turukiya - iri mu muryango w'ubwirinzi mu bya gisirikare w'ibihugu by'i Burayi n'Amerika wa OTAN (NATO) - n'aba-Kurdes.

Ariko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya avuga ko ibitero bya gisirikare bizakomeza. Abakuru b'abarwanyi b'aba-Kurdes bashinja Amerika kubagambanira no kubatererana.

Ni mu gihe aba ba-Kurdes bafashije Amerika kurwanya no gutsinda muri Syria umutwe wiyita leta ya kisilamu (IS).

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption ONU ivuga ko abantu barenga 100,000 bamaze guta izabo kuva ibi bitero bya Turukiya byatangira

Hagati aho, ibiro bikuru by'igisirikare cy'Amerika bya Pentagon byavuze ko abasirikare b'Amerika bari hafi y'umujyi wa Kobane - batari bari mu barebwa no gukurwa muri Syria - ejo ku wa gatanu barashweho n'imbunda za rutura z'igisirikare cya Turukiya.

Itangazo rya Pentagon ryavuze ko abasirikare b'Amerika ntacyo babaye, nta n'uwakomeretse.

Gusa muri iryo tangazo, Kapiteni Brook DeWalt wo mu ngabo zirwanira mu mazi z'Amerika yongeyeho ati: "Amerika irasaba Turukiya kwirinda ibikorwa byatuma hahita habaho kwivuna (kwirwanaho)".

Turukiya ihakana ko yagambiriye kurasa ku ngabo z'Amerika ku bushake.

Abantu barenga 100,000 bamaze guta izabo kuva ibi bitero bya Turukiya byatangira ku wa gatatu w'iki cyumweru, nkuko bitangazwa n'umuryngo w'abibumbye (ONU).

Perezida Erdogan avuga ko ashaka ko habaho "akarere gatekanye" mu majyaruguru ya Syria katarangwamo abarwanyi b'aba-Kurdes gashobora no kwakirirwamo impunzi z'Abanya-Syria.

Kimwe mu bikomeye bihangayikishije amahanga ni ukuntu bizagendekera abacyekwa ko ari imfungwa zo mu mutwe wa IS zibarirwa mu bihumbi, zirimo n'abanyamahanga benshi, zicunzwe n'abarwanyi b'aba-Kurdes muri aka karere bagenzura.