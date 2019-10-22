Trump avuga ko ingabo zimwe z'Amerika zizaguma muri Syria

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Umusirikare w'Amerika mu modoka y'intambara mu majyaruguru ya Syria

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yavuze ko ingabo zimwe z'Amerika zizaguma muri Syria nubwo yari yasabye ko zose ziva muri icyo gihugu.

Yavuze ko umubare muto w'abasirikare bazahaguma barinze amariba avomwamo ibikomoka kuri peteroli, mu gihe abandi bazaguma hafi y'ibihugu bya Israel na Jordanie.

Icyemezo yafashe mu byumweru bibiri bishize cyo gukura ingabo z'Amerika mu karere k'umupaka wa Syria na Turukiya, cyamaganwe na benshi ndetse bamwe mu bo mu ishyaka rye ry'abarepubulikani.

Nyuma yaho gato, Turukiya yatangiye kugaba ibitero muri ako karere ku barwanyi b'aba-Kurdes bahoze ari inshuti z'Amerika.

Perezida Trump yongeye gushyigikira icyemezo cye cyo kuhavana izo ngabo.

Abarwanyi bayobowe n'aba-Kurdes bo bamushinja kubatererana mu gihe bafashije Amerika mu rugamba rwo guhashya umutwe wiyita leta ya kisilamu (IS).

Bwana Trump yagize ati: "Kuki twashora abasirikare bacu mu mitwe ibiri migari, ishobora kuba igizwe n'abantu ibihumbi amagana, iri kurwana? Ntabwo mbyiyumvisha".

Yongeyeho ati: "Natowe kubera gusezeranya kugarura abasirikare bacu mu rugo".

Hari abazasigarayo

Ariko Bwana Trump yanavuze ko Amerika yasabwe na Israel na Jordanie kurekera umubare muto w'abasirikare mu kandi "gace gatandukanye cyane ka Syria".

Yavuze ko mu kandi gace k'icyo gihugu abasirikare b'Amerika bacyenewe ngo "bacunge umutekano w'ibikomoka kuri peteroli".

Mu cyumweru gishize Bwana Trump akaba yari yavuze ko Amerika "atari umupolisi" w'isi.

Ubu habarurwa abasirikare b'Amerika barenga 200,000 bari mu bice bitandukanye by'isi birimo umutekano mucye, nubwo Trump yari yasezeranyije kubacyura.

Amakuru avuga ko ingabo z'Amerika mu karere k'ikigobe cya Perse ziyongereyeho abasirikare 14,000 guhera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka.

Ni nyuma y'ibitero ku bwato butwara ibikomoka kuri peteroli byegetswe kuri Irani.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Mbere, Bwana Trump yari yasabye ko ingabo z'Amerika ziva muri Syria

Mu ntangiriro y'uku kwezi kwa cumi, ibiro bikuru by'ingabo z'Amerika bya Pentagon byatangaje ko abasirikare bagera hafi ku 3,000 b'Amerika boherejwe "kongerera imbaraga ubwirinzi bwa Arabie Saoudite".

Turukiya yagabye ibitero muri Syria ku barwanyi bayobowe n'aba-Kurdes ivuga ko igamije kubatsinsura ibakura mu majyaruguru ya Syria.

Turukiya ivuga kandi ko ishaka kuhagira "akarere gatekanye" ko gutuzamo impunzi zigera kuri miliyoni ebyiri z'Abanya-Syria kuri ubu bahungiye muri Turukiya.

Bivugwa ko kuva ibyo bitero byatangira, abantu bagera ku 300,000 bamaze guhunga bagata ingo zabo.

Ubu hari gukurikizwa agahenge ko gutuma abarwanyi bayobowe n'aba-Kurdes bava muri ako karere.

Ariko aka gahenge k'iminsi itanu kararangira ku isaha ya saa yine z'ijoro ku isaha yaho kuri uyu wa kabiri.

Bwana Trump yavuze ko bishoboka ko igihe cy'ako gahenge cyakongerwa.