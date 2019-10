Uwufise ububasha kw’isanamu Nims Purja Image caption Nims Purja

Umugabo wo muri Nepal wahoze mu gisirikare cy'Ubwongereza yuriye agera ku dusongero tw'imisozi 14 ya mbere mu burebure ku isi mu mezi arindwi.

Yakuyeho umuhigo wari usanzweho wagezweho mu gihe cy'imyaka hafi umunani.

Mu gitondo uyu munsi kuwa kabiri nibwo Nirmal Purja yageze ku gasongero k'umusozi wa 14. Ni umusozi wa Shishapangma uri mu Bushinwa.

Purja w'imyaka 36 y'amavuko yagiye mu gisirikare cy'Ubwongereza mu mwaka wa 2003. Yabaye umu-'Marine' mu mwaka wa 2009.

Akazi ko kuzamuka imisozi kagatangiye ubwo yagendaga n'amaguru ku ntangiriro y'umusozi wa Everest mu mwaka wa 2012.

Icyo gihe aho kugira ngo atahe nkuko byari biteganyijwe, yahise afata icyemezo cyo kuzamuka uwo musozi wose.

Yari asanzwe afite indi mihigo yagezeho - harimo kugera ku dusongero tw'imisozi ibiri ifite uburebure burenga metero 8,000.

Mu mwaka wa 2018, yahawe n'umwamikazi w'Ubwongereza icyubahiro cyo kwitwa MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) gihabwa umusivili wageze ku bintu by'ingiramakaro byafashije abandi.

Abasirikare bo muri Nepal bamaze imyaka irenga 200 bakora mu gisirikare cy'Ubwongereza, cyane cyane mu mutwe w'ingabo uzwi nka 'Brigade of Gurkhas'.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Nirmal Purja ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Kathmandu muri Nepal ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu uyu mwaka

Ku isi hari imisozi 14 ifite ubutumburuke burenga metero 8,000.

Umuhigo wari usanzwe uriho wo kuyizamuka yose wari uwo kuyizamuka mu myaka hafi umunani, wagezweho n'Umunya-Pologne Jerzy Kukucza mu mwaka wa 1987.

Purja yatangiye igikorwa cye cyo kuzamuka iyo misozi mu kwezi kwa kane muri Nepali, azamuka umusozi wa Everest mu kwezi kwa gatanu.

Ari ku gasongero kawo, ifoto yafashe y'abantu batonze umurongo yagarutsweho cyane ku isi.

Mu kuzamuka imisozi kwe, yanarokoye abantu bane nabo bariho bazamuka imisozi - batatu muri bo akaba yaravuze ko "ibyo barimo gukora kwari nko kwiyahura".

Ariko ntabwo yazamukaga iyo misozi ubutaruhuka.

Mu kwezi kwa munani, yabwiye umunyamakuru wa BBC Colin Murray ko yazamutse Everest, Lhotse na Makalu mu minsi itanu, ariko ko yashoboraga kuba n'itatu iyo ataza guhagarara amajoro abiri "afata ku icupa".

Mu kwezi kwa cyenda, igikorwa cye cyo kuzamuka imisozi cyahagazeho ubwo yari ategereje uruhushya rwo kuzamuka umusozi wa nyuma wa Shishapangma uri mu karere kigenga k'Ubushinwa ka Tibetan.

Urwo ruhushya yarubonye ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa cumi, leta ya Nepali imaze kurumusabira leta y'Ubushinwa.

Dore uko yagiye akurikiranya kuzamuka iyo misozi 14: