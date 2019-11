Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abategetsi ba Turukiya batangaje ifoto y'umugore wafatiwe mu mukwabu bakoze

Abategetsi ba Turukiya bavuga ko mushiki w'uwari umukuru w'umutwe wiyita leta ya kisilamu (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, yafatiwe mu majyaruguru ya Syria.

Uwo mugore w'imyaka 65 y'amavuko, watangajwe ko yitwa Rasmiya Awad, yari yafunzwe mu mukwabu wabaye ejo ku wa mbere hafi y'umujyi wa Azaz, nkuko abategetsi babivuga.

Amagambo y'abategetsi ba Turukiya yasubiwemo n'ibitangazamakuru byinshi bavuga ko ugutabwa muri yombi kwe gushobora gutanga amakuru y'ingenzi y'ubutasi ajyanye n'umutwe wa IS.

Baghdadi yiyiciye mu gitero ingabo kabuhariwe z'Amerika zagabye ku rugo rwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria mu kwezi gushize kwa cumi.

Urupfu rwe rwafashwe nk'intsinzi ikomeye kuri Perezida Donald Trump, ariko abanenga Bwana Trump bavuga ko umutwe wa IS ugiteje impungenge ku mutekano muri Syria n'ahandi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abu Bakr al-Baghdadi (ugaragara kuri iyi foto) wari umukuru w'umutwe IS, yapfiriye mu gitero cy'ingabo z'Amerika mu ntara ya Idlib muri Syria mu kwezi gushize kwa cumi

Umwe mu bategetsi ba Turukiya yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko itabwa muri yombi rya mushiki wa Baghdadi mukuru kuri we, rishobora gutanga umucyo ku "mikorere y'imbere" muri IS.

Fahrettin Altun, ukuriye itangazamakuru mu biro bya Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, yavuze ko iryo tabwa muri yombi ari "urundi rugero rw'intsinzi y'ibikorwa byacu byo kurwanya iterabwoba".

Si byinshi bizwi kuri uyu mushiki wa Baghdadi kandi BBC ntabwo yashoboye kugenzura mu buryo bwigenga umwirondoro w'uyu mugore watawe muri yombi.

Baghdadi yari afite basaza na bashiki be benshi, nubwo bitazwi niba bakiriho, nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times cyo muri Amerika.

Amakuru avuga ko yatawe muri yombi mu ntara ya Aleppo igenzurwa na Turukiya nyuma yaho itangiye kugaba ibitero muri ako gace mu kwezi gushize.

Madamu Awad yasanzwe muri kontineri yabanagamo n'umugabo we, umukazana we n'abana batanu, nkuko umutegetsi wo muri Turukiya yabibwiye ibiro ntaramakuru AP.

Uwo mutegetsi yongeyeho ko ari guhatwa ibibazo acyekwa gukorana n'umutwe w'iterabwoba.

Uwo mutegetsi yavuze ko mu bijyanye n'ubutasi, ifatwa rya Madamu Awad rishobora kuba nko kugwa "ku kirombe gicukurwamo zahabu".

Impuguke zivuga ko umujyi Madamu Awad yafatiwemo wari uzwiho kuba inzira ya magendu ikoreshwa n'imiryango y'abo mu mutwe wa IS.

Ariko impuguke zivuga ko bitazwi ingano y'amakuru y'ingenzi y'ubutasi Madamu Awad ashobora gutanga, cyangwa ingano y'igihe yamaranye na Baghdadi.

Mike Pregent, impuguke mu kurwanya iterabwoba wo mu kigo Hudson Institute cyo muri Amerika, yabwiye BBC ati:

"Sintekereza ko yaba azi amakuru ya gahunda y'igitero cyenda kugabwa, ariko ashobora kuba azi inzira za magendu".

"Ashobora kuba azi inzira Baghdadi yizeraga, abantu yizeraga, abantu muri Iraq bamufashije mu ngendo ze bwite n'umuryango we".

Bwana Pregent yongeyeho ati: "Ibi bishobora guha ubutasi bwacu bw'Amerika n'abandi b'inshuti dukorana ishusho [ya IS] ijyanye n'abo bakorana n'uburyo bimuraga imiryango yabo, uko bakoraga ingendo n'abo bizeraga".