Uwufise ububasha kw’isanamu Google Image caption Justin Bahunga, umukuru w'inzibacyuho w'ishyaka FDU-Inkingi

Umuyobozi w'inzibacyuho w'ishyaka FDU-Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda avuga ko uwari umuyobozi waryo atavuye muri iryo shyaka kuko rishyize imbere intambara.

Justin Bahunga yabwiye BBC ati: "Natwe twese [cyo kimwe na Victoire Ingabire] dusanga kumena amaraso y'Abanyarwanda atari ikintu cyiza kuko hamenetse amaraso ahagije".

"Ikindi kandi ntabwo yigeze avuga ko avuyemo kubera ko ishyaka yari arimo cyangwa urugaga yari arimo rufite abantu bakoresha intwaro...ntabwo Madamu Victoire Ingabire yigeze avuga ko avuye muri FDU kubera yuko ko ishyira imbere intambara".

Ku itariki ya cyenda y'uku kwezi, Madamu Ingabire yavuye muri FDU-Inkingi, ashinga irindi shyaka avuga ko riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose (Development and Liberty For All), DALFA - Umurinzi.

Yongeyeho ko yafashe icyemezo cyo kurivamo kuko atari agishoboye kwihanganira kuriyobora kandi bamwe mu bayobozi bafatanyaga batari imbere mu gihugu, ko atari agishoboye kuriyoborera kuri internet.

Bwana Bahunga avuga ko kuva mu mwaka wa 2010 ubwo Victoire Ingabire yasubiraga mu Rwanda, yari afite gahunda yo kwandikisha ishyaka - no kwiyamamaza mu matora ya perezida - ariko ntibyakunda.

Yaje gufungwa ashinjwa ibyaha birimo gupfobya jenoside yo mu Rwanda no kubiba amacakubiri, yari yakatiwe imyaka 15 ariko mu mwaka ushize arekurwa ku mbabazi za perezida amaze gufungwa imyaka 8.

FDU iracyari muri P5

Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko impuzamashyaka ya P5 - ishyaka FDU-Inkingi ririmo - igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukora iterabwoba.

Bamwe mu bayoboke ba FDU-Inkingi bari kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda baregwa ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umutekano.

Bwana Bahunga avuga ko ibyo bavugira mu rukiko bavuga ko ari abarwanyi ba RNC ari "amatakirangoyi".

Ati: "Bashobora [leta y'u Rwanda] kugenda bagakora n'abo bantu bakabazana bati 'muzaze muzavuge ko muri muri ririya huriro' kugira ngo noneho tuzabone uko tubarega".