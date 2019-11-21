Burundi: Ubwoba mu ndege ya Ethiopian Airlines yaguye i Bujumbura
Indege ya Ethiopian Airlines yaguye i Bujumbura hafatwa umugabo bikekwa ko yari agiye gukora igikorwa cy'iterabwoba muri iyi ndege nk'uko abategetsi babyemeza.
Amakuru umwe mu bari muri iyi ndege yahaye BBC Gahuzamiryango ni uko uyu mugabo yateye ubwoba abayirimo ko afite ibiturika kandi agiye guturitsa iyi ndege.
Ibi byaciye igikuba muri iyi ndege yari ivuye Addis Ababa yari itaragera ku butaka nk'uko umugenzi abivuga.
Umukozi ushinzwe gutangaza amakuru muri Ethiopian Airlines ntiyahakaniye BBC ibyabaye cyangwa ngo abyemeze, avuga ko iyi kompanyi iza gutangaza amakuru arambuye mu gihe kiri imbere.
Minisiteri y'umutekano mu Burundi yemeje ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye hafashwe "umuntu ukekwaho iterabwoba mu ndege yari ivuye Addis Abeba".
Iyi minisiteri yemeza ko abagenzi bavanywe muri iyi ndege bose nta kibazo bagize, igasakwa bakabona nta cyo kwikanga kiyirimo.
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