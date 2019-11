Uyu munsi icyamamare Bruce Lee aba akwije imyaka 79

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Bruce Lee yari umuhanga cyane mu mikino nyjarugamba

Lee Jun-fan umugabo wavukiye mu mujyi wa San Francisco muri Leta ya California muri Amerika nyuma yaje kumenyakana cyane nka Bruce Lee kubera ubuhanga bwe mu gukina cinema.

Ntabwo yakinaga cinema gusa kuko yari umuhanga n'umwarimu mu mikino njyarugamba, yashinze umukino yise Jeet Kune Do, uyu ni imvange y'indi mikino njyarugamba.

Bruce Lee hari bamwe bavuga ko ari we mukinnyi w'iyi mikino ukomeye w'ibihe byose ku isi kandi wanamenyekanye kubera cinema agahuza imico y'iburengerazuba n'iburasirazuba.

Umuhungu w'ababyeyi b'Abashinwa bava muri Hong Kong bimukiye muri Amerika, yavukiye mu mujyi wa Chinatown muri San Francisco ku itariki nk'iyi ya 27/11/1940, nabwo hari ku wa gatatu.

Se ni we wamwinjiye muri cinema akiri umwana muto. Nyuma yo gusubira muri Hong Kong ari naho yakuriye, ku myaka 18 yasubiye muri Amerika yiga muri Kaminuza ya Washington mu mujyi wa Seattle.

Bruce Lee iyo aba akiriho uyu munsi yari kuba yujuje imyaka 79

Aho ni ho yatangiye kwigisha imikino njyarugamba, ahagana mu 1970 yinjira muri cinema muri Hollywood, Hong Kong n'ahandi ku isi.

Bruce Lee yabaye icyamamare henshi ku isi, cyane iwabo mu Bushinwa aho akomoka, muri Amerika ndetse no mu rubyiruko rwinshi rwo muri Afurika rwakuze mu myaka ya 1990.

Uyu mugabo yari atuye muri Hong Kong ndetse na Seattle muri Amerika.

Mu 1964 Bruce Lee yashakanye n'Umunyamerika Linda Lee Cadwell bahuriye kuri kaminuza, uyu babyaranye abana babiri; Brandon Bruce Lee na Shannon Emery Lee.

Bruce Lee yari azi no gukoresha intwaro gakondo

Bruce Lee yapfuye tariki 20/07/1973 nyuma yo gufatwa n'umutwe ukomeye ari mu rugo muri Hong Kong, akajyanwa kwa muganga akagerayo byarangiye.

Hari hashize amezi abiri atangiye gufatwa n'umutwe ukabije, abaganga basanze ari uburwayi ku bwonko bwitwa cerebral edema, bwamuhitanye afite imyaka 32 gusa.

Umwana we Brandon Lee na we yaje gupfa mu 1993 afite imyaka 28 muri Amerika azize isasu ry'imbunda ryamufashe by'impanuka.

Igishusho cya Bruce Lee kiri mu mujyi yakuriyemo wa Hong Kong

Umugore we Linda n'umukobwa we Shannon - ukina imikino njyarugamba - ni bo bakomeje kumenyekanisha ibikorwa bya Bruce n'umuhungu we Brandon kugeza ubu.

Bruce Lee iyo aba akiriho uyu munsi yari kuba yujuje imyaka 79.

Bruce Lee yibukwa cyane muri filimi nka The Big Boss, Fist of Fury, Golden Harvest's Way of the Dragon, Enter the Dragon na The Game of Death.