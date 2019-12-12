Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibyo bisigazwa byabonetse bireremba ku mazi mu gace iyo ndege yaburiwemo irengero ku wa mbere

Abategetsi bo muri Chili bavuga ko babonye ibisigazwa bemeza ko ari iby'indege ya gisirikare yaburiwe irengero ku wa mbere w'iki cyumweru.

Bavuze ko ibyo bisigazwa byabonywe bireremba ku ntera ya kilometero 30 uvuye aho iyo ndege y'ubwikorezi yo mu bwoko bwa C-130 Hercules yari irimo abantu 38 abari bayitwaye bavuganiye bwa nyuma n'abayiyobora bari ku butaka.

Ibyo bisigazwa byabonywe mu gace k'amazi kazwi nka 'Drake Passage'.

Iyo ndege yari mu kirere iva mu mujyi wa Punta Arenas uri mu majyepfo ya Chili yerekeza ku kigo cya gisirikare cya Presidente Eduardo Frei Montalva cyo mu mpera y'epfo y'isi ya Antarctica.

Jenerali Eduardo Mosqueira ukuriye igisirikare kirwanira mu kirere yabwiye abanyamakuru ku munsi w'ejo ku wa gatatu ko ibyo bisigazwa byabonywe aho biherereye "bishobora kuba ari bimwe mu byasigaye ku bisukura igice cy'imbere kijyamo amavuta y'indege".

Bwana Mosqueira yavuze ko igisirikare kirwanira mu kirere "kizakora igenzura rijyanye nabyo" ngo cyemeze neza niba ibyo bisigazwa ari ibyo kuri iyo ndege yaburiwe irengero.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Iyi ndege yo mu bwoko bwa C-130 ubusanzwe ikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu berekeza ku kigo cya gisirikare kiri muri Antarctica

Iyo ndege yaburiwe irengero ku wa mbere ku isaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota 13 z'umugoroba ku isaha yaho, nyuma gato yo guhaguruka ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Punta Arenas.

Igisirikare cya Chili kirwanira mu kirere cyatangaje ikarita igaragaza urugendo rwayo n'ukuntu byari biteganyijwe ko igera iyo yajyaga ku kibuga cya Presidente Eduardo Frei Montalva saa moya na 17 z'umugoroba zo kuri uwo wa mbere.

Igikorwa kigari cyo gushakisha cyo mu kirere no mu mazi cyahise gitangira nyuma gato yo kuburirwa irengero kwayo.

Ibihugu bya Argentina, Brazil, Ubwongereza na Uruguay byohereje indege zo gufasha muri icyo gikorwa cyo gushakisha mu mazi akonje nk'urubura yo muri icyo gice, mu gihe Amerika na Israel byo biri gutanga ubufasha bw'amafoto y'ibyogajuru.