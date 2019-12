Uwufise ububasha kw’isanamu @IGIHE Image caption Iyo mvura yatanguye kugwa kuva hafi isaha imwe y'ijoro gushika isaha zitanu

Imvura yaraye iguye ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali yatumye amabarabara amwe amwe yo muri ico gisagara yugarwa, nk'uko itangazo ry'igipolisi ribivuga.

Iyo mvura y'isegenya yatanguye kugwa hafi isaha imwe z'ijoro gushika isaha zitanu, ikaba yaranatumye ibice bimwe bimwe vy'ico gisagara bibura umuyagankuba mu kiringo gito.

Nta makuru avuga ivyoba vyarononekariye muri iyo segenya.

Ibihugu bitari bike vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko kari kamaze igihe kiziziwe n'isegenya yahitanye abantu ironona n'ibintu bitari bike, harimwo amabarabara n'amazu yabomotse.

Igipolisi c'u Rwanda catangaje ko hari amabarabara yo muri ico gisagara yugawe kubera atari nyabagendwa biturutse ku myuzurira.

Itangazo rigabisha abanyagihugu, igipolisi c'u Rwanda camenyesheje kiti:

"Turabamenyesha ko kubera imvura nyinshi yateye umwuzure mu bice bimwe na bimwe by'Umujyi wa Kigali, imihanda Kimisagara-Nyabugogo, umuhanda wa Kanogo-Kimihurura n'umuhanda wa Poids Lourds ntabwo iri nyabagendwa muri aka kanya."

Ibiro vy'umukuru w'igisagara ca Kigali vyaciye biboneraho n'akaryo ko kwibutsa abanyagihugu basanzwe baba mu bishanga n'ahandi hashobora kubangamirwa ko bobandanya bimuka, na rirya bamaze igihe babimura.

Bubicishije ku rubuga rwa Twitter, ubwo burongozi (City of Kigali) bwanditse buti:

"Muri ibi bihe by'imvura nyinshi, Ubuyobozi bw'Umujyi wa Kigali bukomeje gukangurira abaturage kwimuka no kwimura ibikorwa byabo mu bishanga no mu manegeka kuko ibiza bishobora gutwara ubuzima bwabo no kubangiriza ibikorwa".

Iyi nkuru tubandanya tuyibakurikiranira.

Mu bihugu bimwe vy'akarere ka Afrika y'Ubuseruko, ibiza bivuye kw'isegenya, bigizwe n'imyuzurira hamwe n'ibihomoka biturutse ku mvura nyinshi yibonekeje muri ako karere kuva mu kwezi kw'icumi, vyarahitanye abantu bashika 250, ibintu bitari bike harimwo amabarbara, imirima n'amazu navyo birononekara cane.

N'ayo mu gihugu kibanyi c'u Burundi mu mpera y'indwi iheze, amakaritiye amwe amwe y'igisagara ca Bujumbura yarononywe n'imyuzurira yaturutse ku mvura y'isegenya yaguye mw'ijoro ryo ku wa gatandatu buca ari ku wa Mungu.

Zone Gihosha iri muri komine Ntahangwa y'ico gisagara niyo yasinzikaye cane, aho icegeranyo c'imfatakibanza catanwe n'umukuru wayo kivuga ko abantu 15, 45 nabo barakomereka.

Inzu 57 zabomowe, izindi 57 nyene zirononekara. Izatewe n'umwuzurira nazo zishika 132, n'ayo imiryango 219 ikaba yasigaye mu kangaratete, nk'uko vyatangajwe na Floribert Sibomana, umukuru wa zone Gihosha.