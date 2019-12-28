Buterere mu gisagara ca Bujumbura haraye hageramiwe n'imyuzure
Imvura nyinshi yaraye iteje imyuzure mu karere ka Buterere mu gisagara ca Bujumbura hononekara vyinshi, bikanavugwa ko hari abariko barava muri iyo karitiye.
Abahatuye bavuganye na BBC bavuga ko mu vyononekaye harimwo n'ibiti vy'amatara vya Regideso.
Bavuze ko ahamerewe nabi kurusha ari kw'ibarabara ry'indwi ukijabuka Kinyangonge.
Amasanamu yagaragaye yerekana abantu bariko baragerageza gukiza ivyabo, abandi bariko barava ahari imyuzure myinshi.
Abantu bo ku nkengera z’uruzi Gasenyi bariruhutsa inyuma y’aho ruciriwe inzira
Imvura y'isegenya yaraye ihitanye abantu i Bujumbura, barimwo umuryango w'abantu 6
Ntibiramenyekana niba hari aboba bahasize ubuzima, BBC ikaba ikiriko irakurikirana iyi nkuru.
Akarere k'ubuseruko bwa Afrika muri kino gihe kabonekamwo imvura nyinshi ku buryo budasanzwe, imaze kwonona vyinshi igahitana n'abantu.
Biramaze gushika muri Kenya, Uganda, Tanzaniya hamwe n'u Rwanda, abahinga mu vy'ikirere bakavuga ko impamvu ishobora kuba ari ihindagurika ry'ikirere (climate change).