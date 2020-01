Uwufise ububasha kw’isanamu SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bumaze kugaragara no mu bindi bihugu 16 ku isi

Abahanga muri siyansi bo muri Australia babaye aba mbere bo hanze y'Ubushinwa bashoboye gukora muri 'laboratoire' virusi ya coronavirus mu cyo bise "igikorwa cy'ingenzi" bagezeho.

Ibyo bagezeho bavuze ko bazabishyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima (OMS/WHO), bizeye ko bishobora gufasha mu bikorwa byo byo gusuzuma no kuvura iyo virusi.

Abahanga muri siyansi bo mu Bushinwa na bo bashoboye gukora iyo virusi muri 'laboratoire' ndetse batanga n'ibiyigize, ariko ntibatanga virusi ubwayo.

Iyo ndwara imaze guhitana guhitana abantu 132 mu Bushinwa naho bantu bagera hafi ku 6,000 bamaze kuyandura.

Ubu abantu bagera 47 bamaze kwemezwa ko bayirwaye mu bindi bihugu 16 bitandukanye ku isi, birimo Thailand, Ubufaransa, Amerika na Australia. Nta bantu yari yahitana hanze y'Ubushinwa.

Abashakashatsi bo kuri 'laboratoire' y'i Melbourne muri Australia bavuze ko bashoboye gukora igisa n'iyo virusi bagendeye ku murwayi bayisanganye. Ibizamini bye byabagezeho ku wa gatanu ushize.

Dr Mike Catton, ukora mu kigo cyiga ku ndwara zandura no k'ubwirinzi bw'umubiri cyitwa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, yagize ati:

"Hashize imyaka myinshi, myinshi cyane twarateganyije ko hashobora kuvuka ikibazo nk'iki, ni yo mpamvu rero twashoboye kugera ku gisubizo [gukora iyo virusi] byihuse cyane".

Icyizere cyuko 'byaba igisubizo' kuri coronavirus

Abaganga bavuga ko iryo korwa muri 'laboratoire' ry'iyo virusi rishobora kwifashishwa "mu guhinyuza mu ipima" ryayo kandi ko "bizaba ikintu gikomeye mu gutahura ibimenyetso byayo".

Ibyo bishobora kubamo nk'ibizamini byo gutahura hakiri kare ubu bwoko bushya bw'iyi virus na mbere yuko abantu batangira kugaragaza ibimenyetso byayo.

Uwufise ububasha kw’isanamu PETER DOHERTY INSTITUTE FOR INFECTI Image caption Bwa mbere, coronavirus yakorewe hanze y'Ubushinwa

Abategetse bo mu Bushinwa bavuze ko iyo virusi - cyo kimwe n'ibicurane bisanzwe - ishobora gukwirakwira no mu gihe abantu bataragaragaza ibimenyetso byayo.

Ariko OMS yavuze ko bigiteye urujijo niba ishobora kwandura na mbere yuko ibimenyetso byayo bigaragara.

OMS ivuga ko igihe iyo virusi imara itaragaragaza ibimenyetso gishobora kuba hagati y'iminsi ibiri na 10.

Mu minsi ya vuba ishize, umubare w'abanduye iyo virusi mu Bushinwa wariyongereye cyane, nubwo abatetegetsi bari kugerageza kuyihagarika.

Abategetsi b'Ubushinwa bafashe icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe mu mujyi wa Wuhan wo mu ntara ya Hubei, aho iyo virusi yagaragaye bwa mbere, ndetse no mu mijyi bituranye.