Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi n'igisirikare mu kwa kane 2019

Abategetsi ba Sudan bamenyesha ko bagiye gushikiriza sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'i La Haye uwahoze arongoye ico gihugu Omar al-Bashir.

Bwana Bashir yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vyo guhungabanya agateka ka zinamuntu mu ntambara yo mu ntara ya Darfur yadutse mu mwaka wa 2003.

Yakuwe ku butegetsi n'igisirikare mu kwa kane 2019 inyuma y'imyiyerekano yo kumwiyamiriza yari imaze amezi atari make.

Bwana Bashir yarongoye igihugu ca Sudani kuva mu 1989 atembagaje ubutegetsi, akaba azwi ko yatwaye ico gihugu mu gahotoro.

Abashikirizamanza ba sentare Mpuzamakungu mpanavyaha y'i La Haye basaba ko uyo yahoze arongoye Sudani acirirwa urubanza ku vyaha yagirizwa vyo mu ntara ya Darfur.

Ishirahamwe ONU rimenyesha ko hafi abantui 300.000 bagandaguwe abandi nabo imiliyoni 2.5 barata izabo mu ntambara yabaye muri iyo ntara.

Ubutungane bwa Sudani nabwo nyene buramwagiriza ko yagandaguye abari mu myiyerekano yatumye abogozwa ku butegetsi.

Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Omar al-Bashir yari yaciriwe umunyororo w'imyaka ibiri yagirizwa icaha c'ukurya ibiturire.