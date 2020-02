Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Abafite imyaka 80 y'amavuko kuzamura ni bo yibasira cyane, nkuko ubu bushakashatsi bushya bubivuga

Abategetsi bo mu rwego rw'ubuzima mu Bushinwa batangaje amakuru ya mbere ajyanye n'abantu barenga 70,000 barwaye indwara ya Covid-19 iterwa n'ubwoko bushya bwa coronavirus, mu bushakashatsi bwa mbere bwimbitse bubayeho kuva iyo virusi yatangira.

Ayo makuru y'abarwayi y'ikigo cy'Ubushinwa cyo guhangana no kurinda indwara (Chinese Centre for Disease Control and Prevention, CCDC), yasanze abarenga 80% by'abayirwaye bayirwaye byoroheje, mu gihe abasanzwe barwaye n'abageze mu zabukuru - b'imyaka 80 kuzamura - ari bo yibasira kurusha abandi.

Ubwo bushakashatsi bunavuga ko abaganga bari mu bafite ibyago byinshi byo kuyandura.

Butangajwe mu gihe kuri uyu wa kabiri umukuru w'ibitaro mu mujyi wa Wuhan yishwe n'iyo virusi.

Liu Zhiming w'imyaka 51 y'amavuko yari umukuru w'ibitaro bya Wuchang Hospital by'i Wuhan - bimwe mu bikora akazi gakomeye mu guhangana n'iyo virusi muri ako gace gafatwa nk'izingiro ryayo.

Bwana Zhiming ni umwe mu baganga bo ku rwego rwo hejuru bamaze kwicwa na Covid-19.

Hubei, intara irimo uwo mujyi wa Wuhan, ni yo yashegeshwe cyane n'iyo virusi kurusha ahandi hose mu Bushinwa.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Ubwo bushakashatsi bwasanze ikigero cy'abo yica mu bana bato kiri kuri zeru

Ubwo bushakashatsi bw'ikigo CCDC bugaragaza ko ikigero cy'abo ihitana mu ntara ya Hubei kiri kuri 2.9% mu gihe ahandi mu gihugu kiri gusa kuri 0.4%.

Muri rusange, ubwo bushakashatsi buvuga ko ikigero cy'abicwa na Covid-19 kiri kuri 2.3%.

Imibare mishya yasohowe kuri uyu wa kabiri na leta y'Ubushinwa igaragaza ko muri rusange Covid-19 imaze kwica abantu 1,868 naho abandi 72,436 bakaba bamaze kuyandura muri iki gihugu.

Abategetsi bavuze ko abantu 98 bashya ari bo yishe naho abandi 1,886 bakayandura ku munsi wabanje, 93 muri abo bashya yishe na 1,807 bayanduye bakaba ari abo mu ntara ya Hubei.

Abantu barenga 12,000 bamaze kuyikira, nkuko abategetsi bo mu Bushinwa babivuga.

Ubwo bushakashatsi bw'ikigo CCDC bwasohotse ejo ku wa mbere, bwanatangajwe mu kinyamakuru cy'ubushakashatsi ku bitera indwara cyo mu Bushinwa cya 'Chinese Journal of Epidemiology'.

Bwibanze ku bantu 72,314 basanganwe Covid-19 mu Bushinwa kugeza ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kabiri, barimo abemejwe ko bayanduye, abacyekwa ko bayanduye ndetse n'abadahita bagaragaza ibimenyetso byayo.