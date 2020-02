Uyu mubyeyi yongeye guhura n'umwana we wapfuye hifashishijwe ikoranabuhanga – ariko se byamufasha kwibagirwa urupfu rw'umukobwa we?

Uwufise ububasha kw’isanamu MBC Image caption Jang Ji-sung yashakaga amahirwe ya nyuma yo gusezera ku mukonbwa we w'imyaka irindwi

Kuri benshi muri twe, kunamira uwatuvuyemo ni ikintu kibabaje cyane ariko kiri mu bigize ubuzima, kandi iyo ari umwana upfuye bikomerera umuntu kurushaho mu kubyakira.

Ariko umubyeyi umwe muri Koreya y'Epfo amaze igihe akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga butuma ubona ikintu ariko kidahari bita 'virtual reality' mu Cyongereza, kugira ngo bumufashe kunamira umwana we w'umukobwa w'imyaka icyenda.

hashize imyaka ine umwana wa gatatu wa Jang Ji-sung, Na-yeon, apfuye by'igitaraganya azize indwara idakira y'ibibazo by'amaraso.

Itsinda rya televiziyo ryamaze amazi umunani ricura ishusho isa neza neza na Na-yeon.

Bakoresheje ikoranabuhanga rirema uburyo ishusho ishobora kunyeganyega kugira ngo bayikoreshe mu kwigana umwana noneho nyuma bakabikoresha mu kurema ukunyeganyega kwa Na-yeon ndetse bakanamuha ijwi.

Mu gukora ibyo, banakoze parike itabaho, ariko bifashishije iyo iri aho abo bana babiri bahuriye Na-yeon akiriho.

Iki kiganiro mbarankuru cyiswe "Meeting You" cyangwa "Guhura nawe" ugenekereje mu Kinyarwanda, cyanyuze bwa mbere kuri televiziyo ikomeye yitwa MBC, ndetse kirebwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni muri Koreya y'Epfo.

Igice kirimo gitera imbamutima gusohoka ni aho umwana na nyina 'bongera guhura'.

Ayo mashusho maremano yerekana Na-yeon yiruka asanga nyina Jang Ji-sung avuga ati: "Mama, umaze igihe uri he? Warantekereje?"

Nyina afatwa n'ikiniga ari kujya guhobera ifoto igenda ya Na-yeon, ni nako abatunganyije icyo kiganiro bari kureba.

Abandi bantu bo mu muryango bari barakaye bigarara no mu maso.

"Guhura" n'abawe ukunda

Iki kiganiro cyateje impaka zishingiye ku ngaruka z'imibereho yo mu mutwe zishobora guterwa no kuba umuntu yashobora "guhura" n'abo akunda bapfuye.

Mu gihe bamwe bumva ko bitanga uburyo bwo kwiruhutsa, abandi batekereza ko ibi bishobora gutuma abantu batabasha kunamira ababo ngo bakomeze ubuzima bwabo busanzwe. Televiziyo ya MCB yarezwe na bamwe icyo bise kungukira mu ishavu ry'umubyeyi wunamira umwana we.

Amashusho y'iminota 10 yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube yarebwe n'abantu barenga miliyoni cumi n'eshatu (13.000.000) ndetse n'ubutumwa ibihumbi cumi n'icyenda (19.000).

Bamwe mu bakoresheje uru rubuga bavuze ko ibi bizatuma Ji-sung ajya mu gahinda karenze ako yari asanzwemo no kubura icyizere. Undi yibajije niba ibi ari "ijuru cyangwa ukuzimu".

Uwufise ububasha kw’isanamu MBC Image caption Itsinda ryakoze iki kiganiro ryamaze amezi umunani ritunganya amashusho atandukanye yerekana ubuzima bw'ahantu Na-yeon na nyina bari guhurira

Ariko Jang Ji-sung yavuze ko byamufashije. Nyuma y'urupfu rw'umwana we, yari yarishushanyijeho izina rya Na-yeon ndetse anashyira ifoto y'uyu mukobwa we ahantu hose mu nzu. Yambaraga urunigi rurimo ivu ry'umurambo w'umukobwa we.

Mu ndoto ze, nyina yavuze ko, Na-yeon yari kuba ababaye ariko ko mu buryo bushushanyije bwo kumubona, yarasekaga.

Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuganye n'ishami rya BBC mu rurii rw'Igikoreya bavuze ko, ibyabaye kuri Ji-sung bishobora kumufasha mu ihahamuka ryo gupfusha umwana by'igitaraganya.

Seon-Gyu Koh wo kuri kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, Korea University's Mind Health Institute, yagize ati:

"Bifasha abantu bari mu cyunamo mu buryo butunguranye gusezera [ku wapfuye] bya nyabyo nyuma y'akababaro gahoraho."

Dong-Gwi Lee wo muri kaminuza ya Yonsei [Yonsei University], yabwiye BBC ko uburyo bwa 'virtual reality' bwakoreshejwe mbere mu kuvura ibibazo by'umuhangayiko, ubwoba, kubura igice cy'ubwonko gifasha kwibuka ndetse n'agahinda gakomeye.

Uburyo bw'amashusho aremye bwa VR bukoreshwa mu kongera kurema imihango y'iyimikwa ry'Umwamikazi Elizabeth wa II ryabaye mu mwaka wa 1953 mu gufasha abarwayi bashashe batakibuka ibyabaye kubera indwara yo kwibagirwa cyane yitwa dimentia. Uko bagenda bongera kureba ayo mashusho abatembereza muri iby bihe, bagenda bibuka ibyabaye bihunitse mu bwonko bwabo.

Mwarimu Lee avuga ko ubwo buryo bwifashishwa kakoreshejwe ikoranabuhanga rya VR ndetse no kunamira uwapfuye, bikenewe guherekezwa n'ubujyanama mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe butuma hatabaho ingaruka mbi zo kwiyumva uri mu bwihebe ku buryo bukomeye kurushaho.

Uwufise ububasha kw’isanamu MBC/ YouTube Image caption Abahanga mu buzima bwo mu mutwe bavuga ko ibyabaye kuri Ji-sung bishobora kumufasha mu ihahamuka ryo gupfusha umukobwa we

Gusezera bwanyuma

Umuyobozi w'iki kiganiro, Hyun-Seok Lee, yabwiye BBC ishami rya Koreya ko itsinda yayoboye ryatangiye igitecyerezo mu buryo bwitondewe, kuva mu ntangiroro kugeza ku musozo w'igikorwa kandi ko ibyakozwe byose byari bishingiye ku byo Jang Ji-sung yibuka ku mukobwa we Na-yeon.

Mu mpera z'iki kiganiro, Na-yeon ahereza nyina ururabo mbere yo kuryama hasi avuga ko ananiwe. Aravuga ngo azakunda nyina iteka ryose.

Bombi basezeranaho noneho Na-yeon arasinzira. Ahita ahinduka akanyugunyugu k'umweru akaguruka buhoro buhoro.