Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Harvey Weinstein yahamwe n'icaha co guhohotera umuntu mu kumusambanya, ica iba "iyindi ntambwe mu manga" kuri uyu mugabo yahoze ari rurangiranwa i Hollywood.

Ni intsinzi kandi ku batanguje isekeza ryamenyekanye hose nka #MeToo rirwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina.

Weinstein w'imyaka 67 yahamirijwe icaha mu muji wa New York ku rugero rwa gatatu rwo gusambanya ku nguvu hamwe no ku rugero rwa mbere mu guhohotera bifatiye ku gitsina.

Ariko yejejwe ku caha gikomeye gusumvya, ico naco akaba ari icaha cokwitiranywa no kuba "umuhigi ahiga abo ahohotera bifatiye ku gitsina". Ashobora kuzopfungwa imyaka 25.

Aracakurikiranwa mu muji wa Los Angeles ku caha co guhohotera abagore babiri mu 2013.

Abagore bashika ku 80 nibo bamwagirije kubitwarako nabo mu buryo bwo gushaka kubasambanya badashaka, ibintu vyakozwe mu myaka myinshi iheze.

Muri abo bamwagiriza harimwo abakinyi b'amareresi Gwyneth Paltrow, Uma Thurman na Salma Hayek.

Uyu mutegetsi mu ruganda rw'amareresi yarigeze kuba akomeye cane anahingura ireresi zatsindiye udushimwe dukomeye nka Pulp Fiction, Good Will Hunting, The King's Speech na Shakespeare in Love.