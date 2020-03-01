Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Amerika iracyafite abasirikare bagera hafi ku 12,000 muri Afghanistan

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yavuze ko "igihe kigeze cyo gucyura abantu bacu" nyuma yaho Amerika n'Abatalibani ejo bashyize umukono ku masezerano agamije kugarura amahoro muri Afghanistan.

Bwana Trump yavuze ko abasirikare 5,000 b'Amerika bazava muri Afghanistan bitarenze mu kwezi kwa gatanu kandi ko azagirana ibiganiro n'abakuru b'Abatalibani mu gihe cya vuba aha, ariko ntiyavuze aho bazahurira.

Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo bihuriye mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare uhuza ibihugu by'i Burayi n'Amerika - uzwi nka OTAN/NATO - byemeje gukura abasirikare babyo muri Afghanistan mu gihe cy'amezi 14 intagondwa z'Abatalibani niziramuka zubahirije ayo masezerano yanditse amateka.

Byitezwe ko hakurikiraho ibiganiro hagati ya leta y'Afghanistan n'Abatilbani.

Bijyanye n'ayo masezerano yashyiriweho umukono i Doha mu murwa mukuru wa Qatar, intagondwa z'Abatalibani zanemeye kutemerera umutwe wa al-Qaeda cyangwa undi mutwe ugendera ku mahame akaze y'ubuhezanguni gukorera mu bice zigenzura.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Zalmay Khalilzad, intumwa idasanzwe y'Amerika muri Afghanistan, na Mullah Abdul Ghani Baradar uri mu batangije umutwe w'Abatalibani, ubwo bahanaga umukono ku munsi w'ejo nyuma y'ayo masezerano agamije amahoro

Amerika yateye Afghanistan hashize ibyumweru habaye ibitero byo mu kwezi cya cyenda mu mwaka wa 2001 i New York byakozwe n'umutwe wa al-Qaeda, icyo gihe wari ufite icyicaro muri Afghanistan.

Abatalibani bakuwe ku butegetsi, ariko bahinduka umutwe w'intagondwa wageze mu mwaka wa 2018 ukorera aharenga bibiri bya gatatu by'igihugu cy'Afghanistan.

Abasirikare b'Amerika barenga 2,400 biciwe mu ntambara y'Afghanistan. Abagera hafi ku 12,000 baracyari muri icyo gihugu.

Ni iki kindi Trump yavuze?

Ubwo yavugiraga mu biro bye bya White House, Bwana Trump yashimiye Mike Pompeo, umunyamabanga wa leta y'Amerika, n'umujyanama mu biro bikuru by'ingabo z'Amerika Mark Esper ndetse n'"abaturage ba Leta Zunze Ubumwe z'Amerika bigomwe byinshi cyane mu bijyanye n'amaraso, umutungo n'imari".

Yavuze ko Abatalibani bari bamaze igihe kirekire bagerageza kugirana ayo masezerano n'Amerika, ndetse avuga ko afite icyizere kuri ayo masezerano kuko "buri muntu wese arambiwe intambara".