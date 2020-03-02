Ndayizeye Domitien: Mu Burundi hari imigambwe myinsi itari ngombwa
Uwahoze atwara u Burundi Ndayizeye Domitien, nyuma yo kugenwa n'urunani Kira-Burundi ngo azoruserukire mu matora y'umukuru wigihugu, yabwiye BBC ko hari imigambwe myinsi itari ngombwa.
Bwana Ndayizeye yatwaye u Burundi mu kiringo ca kabiri c'ubutegetsi mfatakibanza nyuma y'amasezerano ya Arusha yo mu 2000, yavuze ko ku burungozi bwiwe yaranguye ivyo yategerezwa gukora vyose.
Avuga ko yashoboye kwumvikana n'ibanki y'isi ikadohorera u Burundi ideni bwari buyifitiye, anatunganya amatora y'umukuru w'igihugu atagiyemwo anashikiriza ubutegetsi uwayatsinze.
Uyu ashaka kugaruka ku butegetsi yabwiye BBC ko hari imigambwe myinshi itari ikwiye kubaho ngo kuko vyogira akamaro gusumvya ihurije inguvu hamwe ikagira ikintu kimwe gikomeye.
Ndayizeye Domitien mu matora yo mu 2010 yari yagenywe n'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo azowuserukire, ariko ayikuramwo avuga ko uburyo yateguwe bwarimwo amanyanga.
Abaye umukandida yiyongeye ku bandi barenga 15 bashaka guhiganirwa kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi mu matora yitezwe mu kwezi kwa gatanu 2020.
Bwana Domitien Ndayizeye yavuganye na Jacques Niyitegeka mu kiganiro ushobora kwumva aho hejuru.