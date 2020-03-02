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Ndayizeye Domitien: Mu Burundi hari imigambwe myinsi itari ngombwa

Uwahoze atwara u Burundi Ndayizeye Domitien, nyuma yo kugenwa n'urunani Kira-Burundi ngo azoruserukire mu matora y'umukuru wigihugu, yabwiye BBC ko hari imigambwe myinsi itari ngombwa.

Bwana Ndayizeye yatwaye u Burundi mu kiringo ca kabiri c'ubutegetsi mfatakibanza nyuma y'amasezerano ya Arusha yo mu 2000, yavuze ko ku burungozi bwiwe yaranguye ivyo yategerezwa gukora vyose.