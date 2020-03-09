Uwufise ububasha kw’isanamu FARDC/TWITTER Image caption Iperereza ariko ntirivuga niba yaba yariyahuye ubwe

Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko iperereza ku rupfu rw'uwari ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri icyo gihugu ryasanze yarapfuye yimanitse mu kagozi.

Iryo perereza ariko ntirivuga niba Jenerali Delphin Kahimbi yariyahuye ubwe.

Ku itariki ya 28 y'ukwezi gushize kwa kabiri, Jenerali Kahimbi yasanzwe yapfuye ari mu nzu iwe ku murwa mukuru Kinshasa.

Umugore we Brenda Kahimbi yavuze ko yishwe n'indwara y'umutima.

Urupfu rwa Jenerali Kahimbi rwabaye habura umunsi ngo yitabe inama nkuru ya gisirikare muri Kongo ngo yisobanure ku birego byuko yarimo acura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu.

Hari n'amakuru amwe avuga ko yari yarahagaritswe ku mirimo ye.

Jenerali Kahimbi yari asanzwe yarafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku birego byo guhonyora uburenganzira bwa muntu.

Ibyo birego ni ibyo mu gihe yayoboraga ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu mu myaka ya 2000 ndetse no mu gihe yari amaze ayobora ubutasi bwa gisirikare.

Ni iki nyirizina iryo perereza ryagezeho?

Mu nama y'abaminisitiri iba buri cyumweru yabaye ku wa gatanu, Perezida Tshisekedi yavuze ko ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Congo, MONUSCO, bwari bwamusabye gukora iperereza ryigenga ku rupfu rwa Jenerali Kahimbi, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters.

Yabwiye abaminisitiri ko ibimenyetso bihari kugeza ubu bigaragaza ko urupfu rwe rwatewe no kwimanika mu kagozi.

Jenerali Kahimbi yari yashyizwe kuri uwo mwanya w'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare n'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila.

Bwana Tshisekedi wamusimbuye ku mwanya wa perezida yari amaze igihe yotswa igitutu na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ngo akurikirane Jenerali Kahimbi ku birego byo guhonyora uburenganzirwa bwa muntu.