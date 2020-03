Uwufise ububasha kw’isanamu EPA

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika basanze nta coronavirus arwaye, nkuko byatangajwe n'umuganga wo mu biro bye bya White House.

Mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, Sean Conley yagize ati: "Kuri uyu mugoroba nabonye gihamya yuko ibizamini byo kwa muganga bigaragaza ko ntayo arwaye".

Bwana Trump yipimishije hashize iminsi akoresheje inama mu nzu y'uburuhukiro ye iri muri leta ya Florida ari kumwe n'intumwa zivuye muri Brazil, bamwe muri izo ntumwa bakaba barasanzwemo coronavirus.

Fabio Wajngarten, umwe mu bajyanama ba perezida wa Brazil, ni umwe mu bemejwe nyuma yaho ko barwaye indwara yo mu myanya y'ubuhumekero ya Covid-19 iterwa n'ubu bwoko bushya bwa coronavirus.

Bwana Conley yagize ati: "Nyuma y'icyumweru asangiye ifunguro rya nimugoroba n'intumwa zo muri Brazil mu nyubako ya Mar-a-Lago, perezida nta kimenyetso kiramugaragaraho".

Bwana Trump w'imyaka 73 y'amavuko, ntabwo yigeze yishyira mu kato nyuma y'iyo nama, avuga ko nta bimenyetso bya coronavirus afite.

Ihagaze ite muri Amerika?

Ariko nyuma yo guhatwa ibibazo nyuma mu kiganiro n'abanyamakuru mu biro bye bya White House, yemeye ko azipimisha.

Yapimwe ku wa gatanu, nkuko uwo muganga wo mu biro bye abivuga.

Iryo tangazo rya Bwana Conley ryongeyeho riti:

"Nakomeje kuvugana umunsi ku munsi na CDC [ikigo cy'Amerika cyo gukumira no guhashya indwara, Centers for Disease Control and Prevention] ndetse n'itsinda ryo mu biro bya White House ryo kurwanya coronavirus".

"Kandi dukomeje gusaba ko bakoresha uburyo bushoboka bwose mu kugabanya aho abantu bahurira nayo no kugabanya ubwandu".

Inama itangwa na leta y'Amerika ni uko abantu bagize aho bahurira n'umuntu wanduye coronavirus bakwiye kuguma mu rugo mu gihe cy'iminsi 14.

Muri Amerika habarurwa abantu 2,700 bamaze kuyandura naho abandi 54 imaze kubica.

Ku wa gatanu w'iki cyumweru, Perezida Trump yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kubera coronavirus ndetse ategeka ko leta isohora miliyari 50 z'amadolari yo guhangana n'ikwirakwira ryayo.