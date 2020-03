Leta y'u Burundi ihanura abashaka kuza mu gihugu gutenyenya kubera coronavirus

Mu gihe naho hogira uwubirengako akaza mu Burundi, ngo azokwakirwa ariko ace ashirwa ahawenyene ikiringo c'iminsi cumi n'ine.

U Burundi ni co gihugu conyene mu karere kitaragaragaramwo uwanduye coronavirus, ariko hari abakekwa bamaze gufatwa ibipimo.

Co kimwe no mu bindi bihugu, abari mu Burundi bahanurwa gukaraba intoke kenshi no kwirinda kwegerana ari benshi.