Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Trump aganira n'abanyamakuru ejo ku wa gatandatu avuga ko New York ishobora gushyirwa mu kato

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yavuze ko gushyira New York mu kato "bitazaba ngombwa", nyuma yaho guverineri w'iyo leta avuze ko kuyishyira mu kato byaba "bitarimo gushyira mu gaciro".

Bwana Trump yavuze ko icyo cyemezo yagifashe agendeye ku nama yagiriwe n'urwego rwo mu biro bye bya White House rushinzwe guhuza ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya coronavirus.

Mbere yaho, yari yavuze ko ashobora gushyira New York mu kato, ndetse n'ibice bimwe bya leta za New Jersey na Connecticut, mu kugabanya umuvuduko w'ikwirakwira ry'indwara ya Covid-19.

Hari abarwayi barenga 52,000 muri New York banduye iyi ndwara yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa n'ubu bwoko bushya bwa coronavirus.

Iyo leta yonyine ubwayo yihariye hafi kimwe cya kabiri cy'abarwayi barenga 124,000 ba Covid-19 muri Amerika yose.

Mu butumwa byo kuri Twitter bwo kuri iki cyumweru, Bwana Trump yavuze ko aho kuyishyira mu kato, "ubutumwa bukomeye buburira kudakora ingendo" buzatangazwa muri New York, New Jersey na Connecticut.

Yavuze ko ubwo butumwa buzatangwa n'ikigo cy'igihugu cyo kurwanya no kwirinda indwara kizwi nka 'Centers for Disease Control and Prevention' (CDC).

Aganira n'abanyamakuru mu gitondo cy'ejo ku wa gatandatu ku bijyanye n'uko ibintu bimeze muri New York, Bwana Trump yagize ati:

"Twifuza ko yashyirwa mu kato kuko ni yo ndiri...Ndikubitekerezaho".

Yavuze ko kuyishyira mu kato byaba bigamije kugabanya umuvuduko w'ikwirakwira rya coronavirus mu bindi bice by'igihugu.

Yagize ati: "Barikugira ibibazo hepfo muri Florida. Abatuye New York benshi barikujyayo. Ibyo ntitubishaka".

Guverineri wa New York yavuze iki?

Andrew Cuomo, Guverineri wa leta ya New York, yasubije Bwana Trump avuga ko gushyira iyo leta mu kato byaba "bitarimo gushyira mu gaciro" kandi "binyuranye n'ubunyamerika".

Ati: "Iyo uvuga ko hagendewe ku cyerekezo duherereyemo tubujijwe kugira aho tujya, ibyo ni byo byaba ari akato".

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Guverineri wa New York yari yagaragaje impungenge ze ku gushyira iyo leta mu kato

Yavuze ko New York yamaze gushyira mu bikorwa ingamba z'"akato", nko guca ibikorwa bikomeye bihuza abantu benshi no gutegeka abantu kuguma mu ngo.

Ariko avuga ko atakwemeranya n'ibikorwa ibyo ari byo byose byo "gushyira mu kato" iyo leta.

Yabwiye televiziyo CNN ati: "Bibaye ibyo yaba ihindutse Wuhan [mu Bushinwa], kandi ibyo ntibyaba byumvikana".

Yongeyeho ko ibyo byashegesha bikomeye isoko ry'imari n'imigabane kuburyo bitashoboka ko ubukungu bw'Amerika "buzahuka mu gihe cy'amezi, niba ahubwo atari mu myaka".

Ati: "Waba uhagaritse ubuzima bw'urwego rw'imari".

Nyuma yongeyeho ati: "Sinzi uko ibyo [akato] bishobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bw'amategeko. Kandi no mu rwego rw'ubuvuzi, sinzi icyo waba ushaka kugeraho".