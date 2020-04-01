Uwufise ububasha kw’isanamu UN Image caption Guterres asaba ibihugu bikize gufasha ibiri mu nzira y'amajyambere

Uburyo icyorezo cya coronavirus kibasiye isi muri iki gihe nicyo kintu gikomereye cyane isi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nk'uko bivugwa na António Guterres umunyamabanga mukuru w'Umuryango w'Abibumbye(UN).

Yavuze ko iki cyorezo gishobora gusubiza ibintu hasi "ku rwego rutabayeho mu gihe cya vuba gishize".

Bwana Guterres yavuze ibi mu kugaragaza raporo ya UN ku ngaruka z'iki cyorezo ku mibereho n'ubukungu by'abantu.

Imibare y'abamaze kwandura iyi ndwara ku isi irasatira 860,000 mu gihe imaze kwica abarenga 42,000.

Ku mibare ya kaminuza ya Johns Hopkins, abamaze kuyandura (188,578) n'abo imaze guhitana (4,054) muri Amerika bararenga cyane abayanduye n'abo yishe mu Bushinwa aho yahereye.

Hagati aho, Espagne - kimwe mu bihugu bizahajwe cyane, mu masaha 24 ashize iyi ndwara yishe abantu 849, kugeza ubu nibo bantu benshi cyane iyi ndwara yishe ku munsi umwe.

Guterres yavuze iki?

Ari ku kicaro cya UN i New York, Bwana Guterres yagize ati: "Icyorezo gishya cya coronavirus kiri kuzahaza imiryango y'abantu, kigatwara ababo".

"Covid-19 ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi twahuye nacyo twese hamwe kuva Umuryango w'Abibumbye washingwa."

Bwana Guterres yasabye ko habaho ubufatanye bwihutirwa mu rwego rw'ubuzima mu guhagarika ubwandu bushya no kurangiza iki cyorezo.

Yasabye ibihugu bikize gufasha ibiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bigahura "n'akaga ko gukwirakwirwa kw'iyi ndwa nk'umuriro w'ishyamba".

UN ivuga ko ikigereranyo cy'imirimo miliyoni 25 ku isi izabura nk'ingaruka z'iki cyorezo.

Iteganya kandi ko ishoramari mpuzamahanga rishobora kugabanuka ku kigero cya 40%.

Amakuru agezweho kuri iki cyorezoku isi ?