Coronavirus: 'Ikintu gikomereye isi kuva ku ntambara ya kabiri y’isi' - Guterres
Uburyo icyorezo cya coronavirus kibasiye isi muri iki gihe nicyo kintu gikomereye cyane isi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nk'uko bivugwa na António Guterres umunyamabanga mukuru w'Umuryango w'Abibumbye(UN).
Yavuze ko iki cyorezo gishobora gusubiza ibintu hasi "ku rwego rutabayeho mu gihe cya vuba gishize".
Bwana Guterres yavuze ibi mu kugaragaza raporo ya UN ku ngaruka z'iki cyorezo ku mibereho n'ubukungu by'abantu.
Imibare y'abamaze kwandura iyi ndwara ku isi irasatira 860,000 mu gihe imaze kwica abarenga 42,000.
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Ku mibare ya kaminuza ya Johns Hopkins, abamaze kuyandura (188,578) n'abo imaze guhitana (4,054) muri Amerika bararenga cyane abayanduye n'abo yishe mu Bushinwa aho yahereye.
Hagati aho, Espagne - kimwe mu bihugu bizahajwe cyane, mu masaha 24 ashize iyi ndwara yishe abantu 849, kugeza ubu nibo bantu benshi cyane iyi ndwara yishe ku munsi umwe.
Guterres yavuze iki?
Ari ku kicaro cya UN i New York, Bwana Guterres yagize ati: "Icyorezo gishya cya coronavirus kiri kuzahaza imiryango y'abantu, kigatwara ababo".
"Covid-19 ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi twahuye nacyo twese hamwe kuva Umuryango w'Abibumbye washingwa."
Bwana Guterres yasabye ko habaho ubufatanye bwihutirwa mu rwego rw'ubuzima mu guhagarika ubwandu bushya no kurangiza iki cyorezo.
Yasabye ibihugu bikize gufasha ibiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bigahura "n'akaga ko gukwirakwirwa kw'iyi ndwa nk'umuriro w'ishyamba".
UN ivuga ko ikigereranyo cy'imirimo miliyoni 25 ku isi izabura nk'ingaruka z'iki cyorezo.
Iteganya kandi ko ishoramari mpuzamahanga rishobora kugabanuka ku kigero cya 40%.
Amakuru agezweho kuri iki cyorezoku isi ?
- Ubutaliyani nicyo gihugu gikomeje kuzahara kurusha ibindi ku isi. Kuwa kabiri imibare y'abo yishe yiyongereyeho abantu 837 igera ku 12,428. Imibare y'abanduye nayo yiyongereyeho 2,107 ugereranyije na 1,648 yari yabonetse umunsi wabanje, gusa ikaba iri munsi y'iyari yabonetse mu cyumweru cyashize.
- Ubufaransa mu masaha 24 ashize iyi ndwara yahitanye abantu 499 bose hamwe ubu bamaze kuba 3,23 imaze kwica. Iyi niyo mibare minini y'abo yishe ku munsi kuva iki cyorezo cyahagera.
- Umwana w'imyaka 12 iyi ndwara yishe ejo mu Bubiligi kugeza ubu ngo niwe muntu muto iyi ndwara yishe mu Burayi. Mu Bubiligi iyi ndwara imaze kwica abantu 705.
- Mu Burusiya, batoye amategeko bise "anti-virus" arimo gufunga abantu imyaka irindwi mu gihe bishe amategeko agenga akato.
- U Burundi na Sierra Leone byari mu bihugu bicye cyane bya Afurika aho iyi ndwara yari itaragera, ejo byatangaje abantu ba mbere bayanduye.
- Kubera iki cyorezo, umuryango wa Commonwealth watangaje ko ugiye gukora inama n'ababishinzwe ugatangaza umwanzuro mu gihe cya vuba ku nama y'abakuru b'ibihugu biwugize iteganyijwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu.
- Uganda yatangaje abantu bashya 11 banduye iyi ndwara, muri bo batandatu ni abana bari hagati y'imyaka 7 na 10 bo mu itsinda rya muzika ryitwa Watoto Children's Choir baheruka mu Bwongereza.
- Kugeza ubu muri Afurika abamaze kwandura iyi ndwara ni 5,720 naho abo imaze kwica ni 197. Ibihugu itarageramo ubu ni Sao Tome na Principe, ibirwa bya comores, Lesotho na Sudani y'Epfo.