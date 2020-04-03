Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umupolisikazi i Kampala muri Uganda ahagarika imodoka mu gihe abantu basabwe kubahiriza ibihe bidasanzwe by'iminsi 14 mu gihugu

Polisi ya Uganda yataye muri yombi abantu barenga 160 ivuga ko barenze ku mategeko y'umukwabu yuko nta kuva mu ngo kuva mu rukerera kugeza nimugoroba.

Iyo ni imwe mu ngamba zafashwe na leta y'iki gihugu mu kurwanya ikwirakwira ry'ubwandu bw'icyorezo cya coronavirus.

Abantu benshi baranafunzwe bazira gufungura amaduka yabo, binyuranyije n'amategeko ya Perezida Yoweri Museveni yuko ubucuruzi butari ubw'ingenzi buhagarara.

Ibitangazamakuru byo muri Uganda byatangaje videwo zerekana abo batawe muri yombi bicaye hasi imbere y'ibiro bikuru bya polisi mu murwa mukuru Kampala.

Ibyo byateye impungenge zuko kwegeranya mu kivunge abo bacyekwaho kurenga ku mategeko byarenze ku mabwiriza yo kurwanya Covid-19 asaba abantu kutegerana.

Ariko umuvugizi wa polisi yabwiye BBC ko abo bose bacyekwa bari babanje gushyirwaho igipimo hakarebwa uko ubushyuhe mu mubiri buhagaze.

Yongeyeho ko banakaraba intoki buri gihe, nkuko bikubiye mu mabwiriza yo kurwanya Covid-19 - indwara yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa n'ubu bwoko bwa coronavirus.

Muri Uganda abantu 45 ni bo bamaze kwemezwa ko barwaye Covid-19 kugeza ubu.

Mu mpera y'ukwezi gushize nibwo Perezida Museveni yatangaje ibihe bidasanzwe, nk'ingamba yo kurinda ikwirakwira rya coronavirus mu gihugu.