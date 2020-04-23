Ntibishobora gukina mu cuma cawe

I Burundi na henshi mu burasirazuba bwa Afrika havugwa imyuzure idasanzwe

Akarere ka Afurika y'uburasirazuba bwa Afurika kugarijwe n'ibihe by'imyuzure biteganywa mu minsi iri imbere.

Muri iki cyumweru, mu Rwanda abarenga 10 bapfiriye mu majyaruguru kubera imvura ikaze.