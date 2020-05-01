Coronavirus: Trump ntahuza n’ubutasi bwa USA ku nkomoko ya Covid-19
Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko adahuza n'inzego z'ubutasi za leta ye ubwo yavugaga ko yabonye ibihamya ko coronavirus yakorewe muri laboratoire mu Bushinwa.
Mbere, uyobora ibiro by'ubutasi bya Amerika yari yatangaje ko bakiri gukora iperereza ku nkomoko y'iyi virus.
Gusa ibi biro bivuga ko byamaze kubona ko Covid-19 "atari virus yakozwe n'abantu cyangwa yahinduwe nkana".
Ubushinwa bwahakanye kenshi ibivugwa ko iyi virus yaba yarakowe muri laboratoire.
- Ibitekerezo bishya bya Trump byo kuvura Covid-19 byamaganywe
- Umugore wavumbuye coronavirus ya mbere
- Coronavirus yaba yarakorewe muri ‘laboratoire’?
Kuva iyi virus yaboneka bwa mbere i Wuhan mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize, abantu bagera kuri miliyoni 3,2 ku isi bamaze kuyandura, naho abarenga 230,000 yarabishe.
Ku mugoroba ejo kuwa kane, Bwana Trump yabajijwe n'umunyamakuru niba "hari ibihamya bikomeye yari yabona ko Wuhan Institute of Virology ariho iyi virus yaba yarakomotse".
Bwana Trump yavuze iki?
Adatanze amakuru arambuye, yasubije ati: "Yego, ndabifite. Yego, ndabifite".
Ati: "Kandi ndatekereza ko OMS/WHO ikwiye guterwa isoni no kuba imeze nk'ishinzwe kuvuganira Ubushinwa".
Abajijwe gusobanura neza ibyo avuga, yagize ati: "Ntabwo nabibwira. Ntabwo nemerewe kubibabwira".
Bwana Trump yavuze ko atazi neza niba Ubushinwa bwarayikoze habayeho kwibeshya cyangwa bigambiriwe, avuga ko icyo bwongeyeho ari ugukora irindi kosa.
Ati: "Sinumva uburyo abantu batemererwaga kugenda imbere mu Bushinwa ariko bakemererwa kujya ahandi ku isi. Ni ibintu bibi, ni ikibazo gukomeye bagomba gusubiza".
Ejo kuwa kane, ikinyamakuru New York Times cyavuze ko umwe mu bategetsi bakuru muri White House yasabye ibiro bishinzwe ubutasi guperereza niba iyi virus yaravuye muri laboratoire y'i Wuhan.
Ibyo biro kandi byasabwe guperereza niba Ubushinwa na OMS byari bifite amakuru kuri iyi virus mbere nk'uko umwe mu bategetsi ba Amerika utatangajwe yabibwiye NBC News.