Uwufise ububasha kw’isanamu US STATE DEPARTMENT

Uyu munsi Umunyarwanda Félicien Kabuga wari mu bantu bashakishwa cyane ku isi akekwaho kuba umwe mu bari ku isonga rya Jenoside mu Rwanda mu 1994 yafatiwe i Paris mu Bufaransa nk'uko bitangaza n'ubushinjacyaha bw'urwego rw'ubutabera rukurikirana ibyaha rwa ONU/UN.

Umushinjacyaha w'uru rwego Serge Brammertz yatangaje ko ifatwa rya Kabuga ari "ukwibutsa ko abagize uruhare muri jenoside bashobora kubazwa ibyo bakoze no mu myaka 26 nyuma yabwo".

Itangazo riri ku rubuga rw'urwego rwa ONU rwa 'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals' (IRMCT) rwasigaye rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, rivuga ko yafashwe n'abategetsi b'Ubufaransa binyuze mu iperereza bafatanyije n'urwego rwa IRMCT n'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa.

Ibiro ntaramakuru Reuters bitangaza ko Kabuga w'imyaka 84 y'amavuko yabagaho akoresha umwirondoro mpimbano mu icumbi ryo mu gace ka Asnières-sur-Seine, hafi y'i Paris, nkuko bikubiye mu itangazo rya minisiteri y'ubutabera mu Bufaransa.

Iryo tangazo rya minisiteri y'ubutabera mu Bufaransa rivuga ko abajandarume b'icyo gihugu bamutaye muri yombi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni ukuvuga saa moya n'igice ku isaha y'i Kigali.

Hari hashize imyaka 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga.

Mu mwaka wa 1997 ni bwo urukiko rwa Arusha rwashyizeho impapuro zo kumuta muri yombi, akurikiranyweho ibyaha birindwi bya jenoside.

Ni we Munyarwanda washakishwaga cyane n'ubutabera, ndetse Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 5'amadolari ku muntu watanga amakuru yatuma atabwa muri yombi.

IBUKA yifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda

Ahishakiye Naphtal umunyamabanga nshingwabikorwa wa IBUKA umuryango uharanira inyungu z'abarikotse Jenoside mu Rwanda yabwiye BBC ko iyi ari inkuru nziza kuri bo.

Bwana Ahishakiye ati: "Nka Ibuka twashimishijwe n'iyi nkuru ko Kabuga ukurikiranweho uruhare rukomeye muri Jenodie yakorewe Abatutsi abantu benshi bagatakaza ubuzima yafashwe"

Ahishakiye avuga ko bashimira inzego zabigizemo uruhare cyane leta y'Ubufaransa n'uru rwego rw'ubutabera rwa ONU/UN rwasigariyeho urukiko rwaburanishaga abaregwa Jenoside rw'i Arusha.

Ati: "Muri iyi myaka y'ubutegetsi bwa Perezida Emmanuel Macron mu Ubufaransa hari byinshi byahindutse, hari n'abandi bagera kuri 30 ubu bari gukurikiranwa n'ubutabera mu Bufaransa".

Bwana Ahishakiye avuga ko nyuma y'uko Kabuga afashwe icyaba cyiza kuri Ibuka ari uko yazanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira.

Ati: "Ni ikintu cyadufasha, n'abo yahaye ibikoresho bakajya muri Jenoside bakabona ko umwe mu babashoye muri uriya mugambi, uwabateye inkunga yo kuwujyamo aburaniye aha byaba ari ubutamwa bukomeye ku Banyarwanda".

Uru rwego rwa 'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals' (IRMCT) rwamushakishaga biteganyijwe ko ari rwo ruzamuburanisha, rufite amashami i Arusha muri Tanzania n'i La Haye mu Buholandi.

Valerie Mukabayire ukuriye umuryango w'Abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi, AVEGA yabwiye BBC ko bifuza ko ubutabera bukora akazi kabwo kuri Kabuga.

Madamu Mukabayire ati: "Umuntu wese wacitse ku icumu yishimiye ifatwa rye, abantu bose bari baritegereje kuko we ashinjwa uruhare muri jenoside ku rwego rwo hejuru.

"Ni byiza kuba afashwe akaba agiye kugezwa imbere y'ubutabera akabazwa ibyo yakoze byagize ingaruka zikomeye Abatutsi bakarimburwa".

Kabuga ni nde?

Umuherwe wo mu bwoko bw'Abahutu wabarirwaga umutungo wa za miliyoni mu gihe cya Jenoside, Kabuga yavukiye mu cyari komine Mukarange mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda.

Amakuru avuga ko ubukire bwe bwatangiriye mu bikorwa birimo n'ubuhinzi bw'icyayi mu majyaruguru y'igihugu.

Yari bugufi bw'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND ry'uwari Perezida w'u Rwanda Juvénal Habyarimana.

Kabuga ashinjwa kandi kuba yari umwe mu batangije televiziyo RTLM n'ikinyamakuru Kangura by'abahezanguni b'Abahutu.