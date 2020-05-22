Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Iyo ndege yakoreye impanuka mu gace gatuwemo kari hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jinnah International Airport mu mujyi wa Karachi

Indege yo mu bwoko bwa Airbus A320 ya kompanyi Pakistan International Airlines (PIA) yavaga mu mujyi wa Lahore yakoreye impanuka mu gace gatuwe cyane ka Model Colony mu mujyi wa Karachi.

Urwo rugendo rw'indege rufite nimero PK8303 rwarimo abagenzi 91 ndetse n'abakozi umunini bo mu ndege.

Iyo ndege yakoze impanuka ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege gikoreshwa cyane cya Jinnah International Airport.

Abategetsi bo mu rwego rw'ubuzima bemeje ko abantu 37 bapfiriye muri iyo mpanuka, ariko hari ubwoba ko umubare w'abapfuye ushobora kuza kurenga aho.

Kugeza ubu abagenzi batatu bamaze kwemezwa ko bayirokotse.

Umupilote w'iyo ndege yari yatangaje, mu buryo bw'itumanaho riyobora indege, ko moteri zayo zananiwe gukora nuko atanga impuruza atabaza.

Amashusho yanyuze kuri televiziyo agaragaza abakora mu bikorwa by'ubutabazi bashakisha mu bisigazwa binyanyagiye mu mihanda yo muri ako gace ka Model Colony, kuri kilometero 3.2 mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'icyo kibuga.

Hari inzu zimwe zasenywe n'iyo mpanuka.

Iyo ndege yari yatakaje itumanaho n'abayiyobora bari ku butaka, nyuma gato ya saa munani n'iminota 30 z'amanywa ku isaha yaho, nkuko bivugwa n'umuvugizi w'iyo kompanyi y'indege.

Mohammed Uzair Khan, wabonye uko byagenze, yabwiye BBC ishami ritangaza ibiganiro mu rurimi rwa Urdu ko yumvise urusaku rwinshi agasohoka akava mu nzu.

Ati: "Hafi inzu enye zatembagaye neza neza, hari hari umuriro mwinshi n'umwotsi. Ni nkaho ari abaturanyi banjye, ntushobora kumva ukuntu bimbabaje".

Icyateye iyo mpanuka ntikiramenyekana. Air Vice Marshal Arshad Malik, umukuru w'iyo kompanyi y'indege, yavuze ko umupilote yari yabwiye abamuyobora bari ku butaka ko iyo ndege yari irimo kugira "ibibazo bya tekinike".

Imran Khan, Minisitiri w'intebe wa Pakistan, yavuze ko "ababajwe" n'iyi mpanuka, asezeranya iperereza ryihutirwa ku cyayiteye.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Aho iyo mpanuka yabereye ni bugufi cyane y'isambu irimo ikibuga cy'indege yerekezagaho

Iyi mpanuka ibaye hashize iminsi gusa iki gihugu gitangiye kwemerera ingendo z'indege z'ubucuruzi kongera gukora nyuma y'ibihe bya 'guma mu rugo' kubera icyorezo cya coronavirus.

Abanya-Pakistan bari kwitegura kwizihiza isozwa ry'igisibo gitagatifu cya Ramadan, benshi bakaba bari gukora ingendo berekeza iwabo mu mijyi no mu byaro.

Umutekano mu ndege wifashe gute muri Pakistan?

Urwego rw'umutekano w'ingendo zo mu ndege muri Pakistan rwaranzwe n'ibibazo, birimo n'impanuka za kompanyi zimwe z'indege.

Mu mwaka wa 2010, indege ya kompanyi Airblue y'abikorera ku giti cyabo yakoreye impanuka hafi y'umurwa mukuru Islamabad, abantu 152 bose bari bayirimo barapfa. Ni yo yabaye impanuka y'indege ihitanye umubare munini w'abantu kurusha izindi kugeza ubu mu mateka ya Pakistan.

Mu mwaka wa 2012, indege ya Boeing 737-200 ya kompanyi Bhoja Air ya Pakistan yakoze impanuka kubera ikirere kitameze neza ubwo yiteguraga kugwa ahitwa Rawalpindi, ihitana abagenzi bose 121 bari bayirimo n'abakozi bayo batandatu.

No mu mwaka wa 2016, indege y'iyi kompanyi nubundi ya Pakistan International Airlines yafashwe n'inkongi ubwo yavaga mu majyaruguru ya Pakistan ijya i Islamabad, ihitana abantu 47.