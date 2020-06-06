Imvo n'imvano kw'ivanguramoko muri Amerika, ikibazo gihanze ico gihugu kuva kibaho
Imvo n'imvano kw'ivanguramoko muri Amerika, ikibazo gihanze ico gihugu kuva kibaho
Muri iki kiganiro Jacques Nitegeka n'abatumire biwe barabira hamwe umuzi w'ibibazo vyo gukumira abirabure birangwa muri Amerika, hamwe n'icokorwa kugira ngo birangire. Abo batumire ni Dr Joseph Sebarenzi, umwigisha muri kaminuza muri Amerika, Dr Pierre Damien Mvuyekure, umwigisha muri kaminuza yo muri Amerika na Jean Berchmans Manirakiza nawe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba akurikiranira hafi ibibazo vy'agateka ka zina muntu.