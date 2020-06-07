USA: Ubwicanyi bw'abantu 11 bwatumye haduka imyiyerekano yo kwiyamiriza igipolisi muri Amerika

Ubwicanyi bwakorewe abirabure bwatumye haba imyiyerekano kuva mu myaka mike iheze

Urupfu rw'Umunyamerika w'umwirabure yafashwe ata kirwanisho afise ariko umupolisi yarekanywe mw'ireresi amupfukamye mw'izosi, amufyondera hasi, akaba yagiye gucikana haciye akanya gato, rwavyuye imyiyerekano ibandanya mu bice vyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwiyamiriza ivanguramoko muri ico gihugu.

George Floyd, yari afise imyaka 46 yacungera inzu imwe y'uburiro mu gisagara ca Minneapolis, yahagaritswe n'igipolisi ku wa 25 z'ukwa gatanu mu gihe cariko kirahiga umuntu yagirizwa kwigana amafaranga.

Imyiyerekano ibandanya muri Amerika mu kwiyamiriza urupfu rwa George Floyd rwabereye mu gasho k'igipolisi iri mi myiyerekano ikomeye cane yabaye inyuma y'ubwicanyi bukorerwa Abanyamerika b'abirabure.

Ibiharuro vyerekanwa n'ikinyamakuru c'i Washington bivuga ko abantu 1014 barashwe n'abapolisi muri ico gihugu mu mwaka wa 2019, ubushakashatsi bukerekana ko abenshi muri bo ari abirabure.

Aba ni bamwe mu birabure benshi bagandaguwe bigatuma abanyagihugu biha amabarabara mu kwiyamiriza ubugome bw'igipolisi.

Trayvon Martin yyishwe mu 2012

Trayvon Martin, umunyeshure w'umwirabure w'imyaka 17, yarishwe arashwe na George Zimmerman mu gisagara ca Sanford mu ntara ya Florida.