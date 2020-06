Derek Chauvin uregwa kwica George Floyd imbere y'urukiko, byagenze bite?

Bwana Chauvin araregwa ubwicanyi bwo mu cyiciro cya kabiri. Abandi bapolisi batatu bari kimwe nawe nabo bararegwa ubufatanyacyaha no kureberera.

Ubwicanyi kuri George Floyd bwateje imyigaragambyo ahatandukanye ku isi no gusaba impinduka mu rwego rwa polisi muri Amerika.

Hagati aho i Houston muri leta ya Texas aho Bwana Floyd yakuriye mbere yo kwimukira i Minneapolis, ejo basezeyeho umurambo we mu gihe cy'amasaha atandatu aho wari washyizwe mu rusengero rwitwa The Fountain of Praise church.