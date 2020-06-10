Burundi: Madamu Denise Nkurunziza yavuye mu bitaro asubira mu gihugu

Denise Bucumi Nkurunziza, umugore wa Perezida Pierre Nkurunziza watabarutse kuwa mbere, yasubiye mu gihugu avuye mu bitaro i Nairobi muri Kenya aho yari arwariye.

Umwe mu bakozi b'ibitaro yari arwariyemo yemereye BBC ko Madamu Nkurunziza yabivuyemo ejo kuwa kabiri nimugoroba, akava mu gihugu atwawe n'indege ya kompanyi yigenga yamuzanye.