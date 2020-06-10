Burundi: Madamu Denise Nkurunziza yavuye mu bitaro asubira mu gihugu
Denise Bucumi Nkurunziza, umugore wa Perezida Pierre Nkurunziza watabarutse kuwa mbere, yasubiye mu gihugu avuye mu bitaro i Nairobi muri Kenya aho yari arwariye.
Umwe mu bakozi b'ibitaro yari arwariyemo yemereye BBC ko Madamu Nkurunziza yabivuyemo ejo kuwa kabiri nimugoroba, akava mu gihugu atwawe n'indege ya kompanyi yigenga yamuzanye.
Uyu ntiyashimye gutangaza ibigendanye n'ubuzima bwe.
Madamu Nkurunziza yajyanywe i Nairobi tariki 28 z'ukwezi gushize kwa gatanu ashyirwa mu bitaro, nta makuru yatangajwe ku ndwara yari arwaye.
Mu mpera z'icyumweru gishize humvikanye ubutumwa bw'amajwi bivugwa ari ubwo yoherereje abasengana na we i Burundi, abamenyesha ko "amaze gutora mitende kubera ko bamusengeye".
Muri ubwo butumwa ntavuga aho yari ari cyangwa indwara yari arwaye.
Umunyamakuru ukorera mu Burundi yabwiye BBC ko yavuganye n'abegereye Madamu Nkurunziza bakamubwira ko yaraye ageze mu gihugu mu ijoro ryacyeye.
Ntiharamenyekana amakuru arambuye ajyanye no gusezera no gushyingura umukuru w'igihugu cy'u Burundi watabarutse.
Guverinoma y'u Burundi yatangaje icyunamo cy'iminsi irindwi uhereye ejo kuwa kabiri ubwo hatangajwe urupfu rwe.