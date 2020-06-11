Coronavirus: Perezida Zelensky wa Ukraine yaciwe amande kubera kurenga kuri 'guma mu rugo'
Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yaciwe amande kubera kurenga mu mategeko ya 'guma mu rugo' mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus.
Perezida Zelensky yavuze ko ibyo byabaye ubwo yajyaga mu nzu icuruza ibinyobwa n'ibiribwa byoroheje (café) iri mu mujyi wa Khmelnytsky rwagati muri Ukraine, ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa gatandatu.
Nyuma, ibiro bye byatangaje ifoto imugaragaza ari kumwe n'abandi, anywa ku ikawa - nubwo bwose serivisi zo gushyira abantu ibinyobwa n'ibiribwa bicaye imbere muri 'cafe' kugeza icyo gihe bitari byemewe.
Nta n'agapfukamunwa yari yambaye.
Avuga kuri ayo mande yaciwe, Perezida Zelensky yagize ati: "Bakoze ikintu gikwiye". Gusa ntiyahishuye umubare w'amafaranga y'amande yaciwe.
Bwana Zelensky, usanzwe ari n'umunyarwenya (comédien/comedian), yanavuze ko hari nubwo yigeze kumva yareka akandura coronavirus ku bushake, nk'uburyo bwo kwereka abaturage ba Ukraine ko iki cyorezo kiriho koko.
Kugeza ubu muri Ukraine habarurwa abantu 29,015 bamaze kwandura coronavirus, muri bo 841 imaze kubica naho 13,257 bamaze kuyikira, nkuko imibare ya Kaminuza ya Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza.