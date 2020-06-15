Rwanda: Ku bitaro bya Gitwe bahasanze imibiri y'abishwe ubihagarariye arafungwa

Urayeneza Gérard uhagarariye mu buryo bw'amategeko ibitaro na kaminuza by'i Gitwe yafunzwe kuva ejo ku cyumweru n'urwego rushinzwe iperereza ku byaha mu Rwanda nk'uko umwe mu bo mu muryango we yabibwiye BBC.