Trump: Igitabo kivuga ko 'yasabye Xi Jinping ubufasha' ntashaka ko gisohoka

Mu gitabo cye Bwana Bolton avuga ko Bwana Trump mu buryo butangaje yakomeje kuba umuntu "udasobanukiwe no gutegekera" muri White House.

Birashoboka guhagarika iki gitabo?

Igitabo cya Bwana Bolton cy'impapuro 577 yise 'The Room Where It Happened', cyangwa, ucishirije mu Kinyarwanda, 'Icyumba Byabereyemo', biteganyijwe ko gitangira kugurishwa tariki 23 y'uku kwezi.