20/06: Impunzi zimwe nta kinini ziteze kuri Evariste Ndayishimiye

Mw'ijambo ryiwe, Bwana Ndayishimiye yasavye impunzi ko zotahuka mu gihugu c'amavukiro kugira no zifatanye n'abandi barundi kwubaka igihugu.

Elias*( izina twamuhaye) avuga ati: "Ni umwungu wa rwa ruyuzi, nta kintu kinini aje guhindura, kuko uravye n'ivyabaye mu matora, birerekana ko ata kinini tugiye kumwitegako cotuma twebwe twahunze burya butegetsi tugira icizere co gutaha".

Pakari* (na we nyene izina twamuhaye) ari muri Uganda na we nyene niko abibona, kuko kuri we kubivuga ni kimwe, ariko kubikora navyo bikaba ikindi.