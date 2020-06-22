Trump: Abashinzwe kumwamamaza barahakana ko urubyiruko rwabashutse ko ruzaza
Uruhande rushinzwe ibikorwa byo kwamamaza Perezida Donald Trump rurahakana ko ubukangurambaga bwo ku rubuga rwa Tik-Tok n'abafana b'itsinda rya muzika K-Pop ari bo batumye igikorwa cye cyo kwiyamamaza kuwa gatandatu i Oklahoma kizamo abantu bacyeya.
Urubyiruko rwinshi rutarageza ku myaka 20 rwafasha amatike mbere ariko rudafite gahunda yo kujya muri uko kwiyamamaza, rugamije gusa ko imyanya izaba irimo ubusa.
Gusa uruhande rwa Trump ruvuga ko rwari rwiteguye ibikorwa nk'ibi.
Bwana Trump, mbere yari yatangaje ko igikorwa cye cya mbere cyo kwiyamamaza kuwa gatandatu kizazamo abantu nibura miliyoni.
Aho cyabereye muri stade ijyamo abantu 19,000 iri mu mujyi wa Tulsa, hari hateguwe kuburyo no hanze hajya abantu benshi cyane. Gusa hanze ntihakoreshejwe kuko n'imbere bari bacye.
Urwego rushinzwe kuzimya umuriro muri Tulsa ruvuga ko iki gikorwa cyajemo abantu 6,000 ariko abo ku ruhande rwa Trump bavuga ko haje benshi barenga aba.
Brad Parscale ukuriye ibikorwa byo kwamamaza Trump avuga ko imyigaragambyo n'ibitangazamakuru ari byo byatumye hari benshi batitabira, ko atari abafashe amatike babashuka ko bazaza.
Steve Schmidt wahoze mu ishyaka ry'abarepubulikani ariko ubu unenga Bwana Trump, avuga ko urubyiruko henshi muri Amerika rwasabye amatike rudafite gahunda yo kwitabira.
Avuga ko umukobwa we w'imyaka 16 hamwe n'inshuti ze bafashe amatike 'amagana'.
Hari abandi babyeyi nabo basubije Bwana Schmidt bavuga ko abana babo nabo bakoze nk'ibi.
Ntabwo bizwi neza umubare w'amatike ibihumbi amagana wafashwe n'abantu batari bwitabire, gusa video yashyizwe kuri Tik-Tok tariki 12 z'uku kwezi isaba abantu gufata amatike y'ubuntu igamije ko hazaba imyanya myinshi irimo ubusa yagize abayikunze barenga 700,000.
Iyi video yashyizwe kuri Tik-Tok hakiri kare kuko itariki y'ukwiyamamaza kwa Trump yari 19 z'uku kwezi.
Iyi tariki yari yateye benshi uburakari kuko ihura n'umunsi wa Juneteenth abirabura muri Amerika bizihizaho kurangira k'ibinyejana by'ubucakara.
Aho byabereye naho, Tulsa, hakaba ahantu habereye ubwicanyi bukomeye ku birabura mu mateka ya Amerika.
Abafana ba K-pop, itsinda rya muzika rikunzwe cyane ryo muri Koreya y'Epfo, bamaze iminsi bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwibasira abadashyigikiye imyigaragambyo ya 'Black Lives Matter'.
Umunyamakuru wa BBC Anthony Zurcher wari i Tulsa aho Trump yiyamamarije avuga ko abategura ibi bikorwa buri gihe bitegura abantu nk'aba bafata amatike ariko batazaza, bityo bagategura amatike menshi cyane kurushaho.
Ubusanzwe abakoze ibikorwa nk'ibi ntibabuza abari bafite gahunda yo kuza kuba benshi iyo baguze amatike yabo.
Gusa uko byagaragaye ni uko ababeshye babaye benshi cyane kuko mu gihe abategura uku kwiyamamaza bari bavuze ko biteze abantu hafi miliyoni, kubera abafashe amatike mbere, kuri stade babonye ibihumbi bicyeya.
Trump yavuze iki yiyamamaza?
Agitangira, Bwana Trump yavuze ko "hanze hari abantu babi cyane, bari gukora ibintu bibi" gusa ntiyavuze abo ari bo.
Hanze hari abantu bigaragambya bamagana kwiyamamaza kwe mu ntero ya 'Black Lives Matter', bahageze mbere y'uko kwiyamamaza bitangira.
Avuga kuwo bazaba bahanganye mu matora, Joe Biden, Bwana Trump yamwise "igikoresho cy'abahezanguni bo mu ishyaka rye".
Yanavuganye ijwi rikakaye asubiza ku myigaragambyo yamagana ivanguramoko no kumanura amashusho y'ibibumbano, byatangiye nyuma y'iyicwa rya George Floyd i Minneapolis mu kwezi gushize.
Yagize ati: "Abasazi bo mu rindi shyaka bari kugerageza gusenya amateka yacu, bangiza amashusho yacu - amashusho yacu meza - bakibasira buri wese udashaka ibyo barimo. Ariko ntabwo tuzakora nkabo."