Mary Jackson: NASA igiye kwitirira icicaro cayo umuhinga w’umwiraburekazi

Uwurongoye NASA Jim Bridenstine avuga ko Jackson yafashije cane mu gukuraho inzitizi ku banyamerika bakomoka muri Afrika n'abagore mu biraba ubuhinga.

Amakuru ya Mary Jackson yavuzwe mw'ireresi yasohotse mu 2016 yiswe Hidden Figures (Abantu banyegejwe).Yari yavukiye ahitwa Hampton mu ntara ya Virginia, asandaba mu 2005.