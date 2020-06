Igitero cy'inzige kigeze i Delhi mu Buhinde

Abatuye mu bice bimwe by'umurwa mukuru Delhi w'Ubuhinde basabwe kuba maso no gufunga amadirishya n'imiryango by'inzu nyuma yaho inzige ziteye mu karere ko mu nkengero zawo.

Ejo ku wa gatandatu, Gopal Rai, Minisitiri w'ibidukikije i Delhi, yasabye abategetsi b'uturere two mu majyepfo no mu burengerazuba bw'uwo mujyi kuguma bari maso cyane, nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Times of India.