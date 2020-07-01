Coronavirus yatumye Emmanuel Adebayor atandukana n'ikipe yakiniraga
Rutahizamu Emmanuel Adebayor yashoje amasezerano mu bwumvikane n'ikipe ye Club Olimpia yo muri Paraguay kubera icyorezo cya Coronavirus.
Adebayor w'imyaka 36 waciye mu makipe nka Monaco, Arsenal, Tottenham na Manchester City, iyi kipe yari amaze kuyikinira imikino ibiri gusa, atarayitsindira igitego.
Yasinye amasezerano nayo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka maze yakirwa n'abantu amagana bamwishimiye ubwo yari ageze ku murwa mukuru Asuncion.
Icyorezo cya Coronavirus cyatangiye ari iwabo muri Togo, aho yamaze iki gihe cyose imikino yari yarahagaritswe.
Club Olempia ubu yatangaje ko aramutse agarutse muri iyi kipe byaba biteje akaga mu by'ubuzima.
Iyi kipe ariko yanatangaje ko "uko ubukungu bwifashe mu gihugu" ari indi mpamvu yatumye bahagarika amasezerano ye.
Emmanuel Sheyi Adebayor yabaye umukinnyi warushije abandi bakinnyi bose b'Abanyafurika mu 2008.