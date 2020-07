Coronavirus: Trump, ubu wisubiyeho, ati: 'Uko nakabaye wese nshyigikiye udupfukamunwa'

Ni iki nyirizina Trump yavuze?

Abajijwe niba yakwambara agapfukamunwa, yasubije ati: "Mbaye ndi ahantu mu bucucike bw'abantu, nakambara rwose". Yongeyeho ko no mu gihe gishize abantu bamubonye akambaye.

Trump yari yaravuze iki mbere yaho?

Mu kwezi kwa kane, ubwo ikigo cy'Amerika cyo kurwanya no gukumira indwara cyatangiraga kugira inama abantu yo kwambara agapfukamunwa mu ruhame, Bwana Trump yabwiye abanyamakuru ko iyo nama we atazayikurikiza.

Ariko Bwana Trump yakomeje gushimangira ko guhitamo gukurikiza inama y'inzego z'ubuvuzi ijyanye no kwambara agapfukamunwa ari icyemezo cy'umuntu ku giti cye.

Mu kwezi kwa gatanu, ubwo yari yasuye uruganda muri leta ya Michigan, yabwiye abanyamakuru ko yakuyemo agapfukamunwa mbere yo kugera imbere ya za 'cameras' kuko "atashakaga ko abanyamakuru bashimishwa no kukabona".

Ibiro bye bya White House byashyigikiye amahitamo ye bivuga ko buri muntu wese ugira aho ahurira na we apimwa coronavirus kenshi, cyo kimwe na Bwana Trump ubwe.

Ivanka Trump, umukobwa we akaba n'umujyanama mukuru we, na we yagiye agaragara mu ruhame yambaye agapfukamunwa.