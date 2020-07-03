France: Urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko nta perereza rigomba kuba ku iraswa ry’indege ya Habyarimana

Uru rukiko rumaze igihe rwiga ku bujurire bwatanzwe ku mwanzuro wo mu 2018 utegeka guhagarika iperereza ku bantu icyenda barimo abahoze mu butegetsi bwa Perezida Paul Kagame nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru AFP.

Bwana Kagame, yaciye umubano n'Ubufaransa kuva mu 2006 kugeza 2009 nyuma y'uko iki gihugu gisohoye impapuro zo gufata bamwe mu bamwegereye nyuma y'iperereza ry'umucamanza Jean-Louis Bruguière kuri iki kirego