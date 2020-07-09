Malawi: Barakajwe n’uko perezida mushya yashyizeho abaminisitiri bafitanye isano

Sidik Mia wahoze yiyamamazanya na Bwana Chakwera mu matora mu mwaka ushize, yagizwe minisitiri w'ubwikorezi, umugore we Abida Mia agirwa minisitiri wungirije w'ubutaka.

Ubu guverinoma Chakwera yashyizeho nayo barayinenga ko hejuru ya 70% by'abayigize bava mu gace ko hagati mu gihugu ahiganje cyane abo mu ishyaka rye rya politiki.