Rwanda: Abareganwa na Phocas Ndayizera bavuga ko bahatiwe kwemera ibyaha

Umunyamakuru wigenga Phocas Ndayizera (ubanza iburyo ku murongo wa mbere) hamwe n'abo bareganwa mu mwaka ushize

Mu rubanza rwitiriwe umunyamakuru Phocas Ndayizera, abareganwa nawe 12 uyu munsi barangije kwiregura, bose bahakana ibyaha baregwa, bavuze ko bahatiwe cyangwa bagakorerwa iyicarubozo ngo bemere ibyo baregwa mu bugenzacyaha.

Mu rukiko ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, ikoranabuhanga rya Skype riri kwifashishwa mu manza ryamaze amasaha abiri ryagoranye.