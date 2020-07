Tanzania: Magufuli yemejwe nk'umukandida wa CCM mu matora ya perezida

Nkuko byavuzwe na Bashiru Ally, umunyamabanga mukuru wa CCM, iri shyaka ryanatangaje gahunda yaryo y'ibikorwa mu myaka iri imbere, harimo guha akazi abaturage bagera kuri miliyoni 8 no guteza imbere ubuhinzi no kwihaza mu biribwa n'ibijyanye n'amazi n'amashanyarazi (cyangwa umuyagankuba mu Kirundi).

Perezida Magufuli ashimagizwa ku kuyobora ibikorwa byinshi by'iterambere, ariko abamunenga barimo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko yakoresheje umwanya we mu gutoteza abatavuga rumwe na we no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru.