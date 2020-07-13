Christopher Aurier, mwenewabo wa Serges Aurier, yishwe arashwe mu Bufaransa

Yapfuye gute?

Christopher Aurier yari nde?

Uyu muhisi yari afise imyaka 26 yarakinye mu murwi Rodéo Toulouse - wari mu cicaro ca gatanu mu mwaka uheze - inyuma yo gukina mu mirwi ya Racing Club de Lens, Gueugnon, Chantilly no mu murwi w'u Bubirigi wa Rebecq, nk'uko bivyugwa n'ikinyamakuru Le Figaro.