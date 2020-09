Imvo n'imvano ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi

Mu kwezi gushize kwa karindwi, Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuza ko u Rwanda rwasubukura umubano warwo no kongera guhahirana n'abaturanyi mu Burundi atangaza ko yizera ko perezida mushya Jeneral Majoro Evariste Ndayishimiye azatsimbataza uyu muhate.

None se uru rwikekwe no kwitana bamwana bituruka ku ki? Ese ibi bibazo bya politike bishobora kubonerwa umuti n'impande zombi bikongera gusabana no guhahirana? Byakorwa gute?